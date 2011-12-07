В Татарстане можно подать заявку в состав родительского комитета при Минмолодежи РТ

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До 15 мая продлится заявочная компания в состав Родительского комитета при Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан, об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Любой родитель подростка от 14 до 18 лет, являющийся экспертом в конкретной области, может подать заявку в родительский комитет.
Цель данного сообщества — оказание экспертного содействия в исследовательской, научной, информационной и других видах деятельности по взаимодействию с подростками Татарстана.
Министерство по делам молодежи Республики в 2021 году поставило в приоритет работу с подростками. Для этого была разработана концепция MinMolteens, где подробно описаны принципы взаимодействия Министерства с молодежью 14-18 лет.
Для заявки в состав родительского комитета Республики Татарстан нужно заполнить гугл-форму.