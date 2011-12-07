В Татарстане можно подать заявку в состав родительского комитета при Минмолодежи РТ

До 15 мая продлится заявочная компания в состав Родительского комитета при Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан, об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Любой родитель подростка от 14 до 18 лет, являющийся экспертом в конкретной области, может подать заявку в родительский комитет.

Цель данного сообщества — оказание экспертного содействия в исследовательской, научной, информационной и других видах деятельности по взаимодействию с подростками Татарстана.

Министерство по делам молодежи Республики в 2021 году поставило в приоритет работу с подростками. Для этого была разработана концепция MinMolteens, где подробно описаны принципы взаимодействия Министерства с молодежью 14-18 лет.

Для заявки в состав родительского комитета Республики Татарстан нужно заполнить гугл-форму.