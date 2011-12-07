В Татарстане увековечат память Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

В республике на мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, увековечат память героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова, об этом сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

По словам Фазлеевой, в планах большой объем мероприятий по увековечению памяти героя. Также в работе находится бюст и мемориальная табличка Бориса Кузнецова.

Борис Кузнецов скончался 12 ноября 2020 года. Он до последних лет жизни участвовал в движении ветеранов и преподносил уроки военно-патриотического воспитания молодому поколению.