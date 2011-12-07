Лето - 2020 в Татарстане: какой ждать погоды

Май напоследок удивил — и речь не об аномальных температурных рекордах, а о рекордном количестве осадков. На фоне их весеннего дефицита по итогам мая в Казани за месяц выпало 66 мм осадков — это 162% от нормы.

Причем самый крупный вклад в месячную копилку осадков внесли сильные ливни 31 мая. По данным метеостанции Казань-опорная, выпало около 20 мм осадков, что за один день составило половину средней месячной нормы. 31 мая на территорию Татарстана произошло вторжение северного циклона, Казань и пригороды оказались под влиянием активных фронтальных разделов, почти беспрерывно шел дождь, отмечались грозы, сильный ветер порывами до 18 м/с, локально выпадал град. И наметилось понижение температуры. Максимальная температура воздуха днем с 27 гр. накануне 30 мая снизилась до 22.

И аккурат в первый день лета в тыловой части циклона произошел буквально обвал холода. В первые дни июня минимальная температура скатилась к апрельским 7 гр. тепла, максимальная — выше 12 гр., при норме среднемесячной температуры июня 18,1 гр. Фактическая же средняя температура первых дней июня составила 11,2 гр. Отклонение от нормы в сторону холода — 6,9 гр., что является рекордным показателем календарного лета за все годы непрерывных наблюдений по Казани.

И возникает естественный вопрос: когда в Татарстане начнется настоящее лето? Анализ погодных процессов позволяет метеорологам ответить вполне уверенно: лето будет, но не сразу жаркое.

По мере отхода циклона на восток воздух постепенно начинает прогреваться на солнце. 2 и 3 июня погода формировалась на юго-западной периферии скандинавского антициклона в прохладной воздушной массе с температурой на несколько градусов ниже июньской нормы, но относительный прогрев начался: ночью было 8 — 10 гр., днем теплело до 20.

Сегодня, 4 июня, к Казани приблизится теплый фронт с небольшими дождями, температура повысится до 25 гр.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ в пятницу и субботу ожидается циклонический характер погоды. Прогнозируются дожди, возможны грозы. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 — 14, днем воздух прогреется до 20 — 22 гр. Показатели приблизятся к норме этих дней июня.

Для сравнения: по данным архивных наблюдений за погодой в Казани за 140 лет, самая высокая температура 5 июня — 33 гр. жары — была отмечена в 2006 году.