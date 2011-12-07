О том, как однажды на войне шомпол спас жизнь бойцу Ахмету Идиятову

Заведовал фермой в 15 лет

Ахмет Агзамович попал на фронт осенью 1943 года. Когда началась война, ему было всего 14 лет - к тому времени после окончания 7-го класса он завершил первый курс обучения в Казанском техникуме легкой промышленности. После того как старших братьев забрали на фронт, Ахмету пришлось вернуться в родную деревню Шура (Янга-Юл) - нужно было помогать родителям, оставшимся с братиком и сестренкой.

Ветеран вспоминает: в сентябре 1941 года Государственным Комитетом обороны СССР было принято постановление о строительстве оборонительных рубежей - так называемого Казанского обвода. В составе командированных колхозом на строительство заградительных сооружений вдоль Волги были и Идиятовы - отец Агзам с сыном. Ахмет Агзамович рассказывает: «Поселили нас в деревне Мурзино Апастовского района ТАССР. Разместили по несколько человек в домах жителей поселения. Условия работы были тяжелые: мы рыли окопы, траншеи, противотанковые рвы глубиной около метра. Долбить глубоко промерзшую землю кирками, ломами, клиньями с кувалдой приходилось и в 30 - 40-градусные морозы… Так в полуголоде и холоде, плохо одетые-обутые, мы работали до весны. Потом вернулись в колхоз - нужно было перевезти оставленные осенью снопы на специальную площадку и вручную молотить зерно. Немного выручали нас старые механические молотилки…»

Видимо, парень показал себя ответственным работником - вскоре 15-летнему Ахмету поручили заведовать деревенской фермой и конюшней. А через несколько месяцев отправили на ускоренные курсы младших ветеринарных фельдшеров в районный центр Теньки. По окончании курсов паренек проработал ветеринарным участковым не только в деревне Янга-Юл, но и в соседних хозяйствах вплоть до призыва в армию.

Ахмет Агзамович вспоминает: «До призыва я вместе с такими же новобранцами ездил в райвоенкомат, чтобы изучать устройство станкового пулемета «Максим» - его еще называли в народе чапаевским. Неудивительно, что после призыва меня отправили на фронт стрелком станкового пулемета».

Как бережливость от смерти спасла

Начал свой военный путь он в 61-м гвардейском стрелковом полку 19-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта, которым командовал самый молодой из генералов армии Иван Черняховский. Наиболее памятно для ветерана, как в 1944 году после почти четырехчасовой артподготовки к масштабной операции «Багратион» войска, сосредоточенные в этом направлении, перешли в сокрушительное наступление, разгромив фашистов. Противник позорно бежал, оставляя на полях сражений технику…

Солдаты полка гнали фашистов от Смоленска до границ Литвы. Ветеран войны делится переживаниями: «Однажды в атаке у меня отказал пулемет «Максим». Оказывается, произошел поперечный разрыв гильзы, передняя ее часть осталась в патроннике. Что делать? Тем временем фашист услышал, что стрельба прекратилась, и начал приближаться к нам… А я был очень бережливый по поводу инструментов для чистки оружия. Быстро сообразил, что у меня в кармане лежит складной шомпол. Мгновенно вытащил им остаток гильзы и, заложив ленту с патронами, начал стрелять. Это спасло и меня, и боевых товарищей! Фашисты сразу залегли…»

Всю жизнь с осколками в ноге

И все же в одной из ожесточенных контратак Ахмета Идиятова ранило разрывной фашистской пулей в левую ногу. Подоспевшие санитары наложили повязки, шины и юзом на плащ-палатке (поднимать ее было опасно из-за шквального огня) вытащили пулеметчика с поля боя. В медсанбате сделали первую операцию по удалению мелких осколков пули. Но часть осколков так и осталась в теле Идиятова. Вторая операция была проведена в госпитале вблизи Вильнюса. И все же самые мелкие кусочки извлечь не удалось... После госпиталя солдата отправили в 12-й гвардейский стрелковый полк 5-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й армии 3-го Белорусского фронта, которая участвовала в освобождении Восточной Пруссии от фашистов.

Плащ-палатки не только помогали вытаскивать бойцов с поля битвы, но и использовались в качестве спасательных кругов, если их набить соломой. И все же при переправах даже с натянутым через реку тросом, чтобы солдаты могли держаться за него руками, погибло много бойцов, сокрушается ветеран.

«В нашем полку были и мусульмане. Мы категорически отказывались от фронтовых 100 грамм. И свинину тоже старались не есть. Бывало, вместо масла нам давали сало. Еще до передовой в письме к отцу я спросил, как быть в таком случае. Отец, мулла по образованию, ответил мне: по религии свинину есть нельзя, но в случае угрозы жизни человеку разрешается», - рассказывает Ахмет Агзамович.

Стрелок станкового пулемета Ахмет Идиятов участвовал в штурме города-крепости Кенигсберга, за что получил от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Сталина благодарность и медаль «За взятие Кенигсберга». А еще у обладателя медали «За боевые заслуги», кавалера ордена Великой Отечественной войны I степени, ордена Красной Звезды и ордена Жукова есть более двух десятков разных наград за трудовые достижения в мирное время.

От механика до начальника цеха

Известие о победе застало Ахмета Идиятова в товарном вагоне по пути в Литву - солдат готовили для отправки на восток, на войну с японцами. «Мы выбежали из вагонов и от радости стали стрелять залпами в воздух - кто винтовкой, кто пистолетом…» - вспоминает ветеран. С японцами воевать не пришлось - он продолжил службу в г. Гвардейске (тогда Тапиау), работая исполняющим обязанности фельдшера войсковой части. В 1952 году женился на Вазиге Ахметовне Тимерхановой - их родители вместе учились в казанском медресе в Татарской слободе. В 1953 году, после 10 лет службы, демобилизовался и с супругой и сыном Асхатом вернулся в Казань в дом родителей жены.

Тяга к знаниям не давала покоя - еще во время службы он закончил десятилетку. На гражданке устроился на работу на швейную фабрику №8 начальником чемоданного цеха, а параллельно готовился к вступительным экзаменам в Казанский химико-технологический институт. Испытания прошел успешно и поначалу решил, что сможет одновременно учиться на вечернем отделении и работать. Когда стали появляться «хвосты», на семейном совете было решено переводиться на дневное. А чтобы содержать семью, приходилось подрабатывать в речном порту и на вокзале грузчиком и разнорабочим. После обучения инженер-механик стал работать на заводе РТИ. Свой трудовой путь начал с механика, потом стал замом главного механика завода, главным механиком, начальником цеха, начальником отдела оборудования… Довелось ему побывать и председателем заводского комитета профсоюза завода РТИ, и внештатным инспектором народного контроля ТАССР - там проработал 15 лет. На заслуженный отдых Ахмет Агзамович вышел лишь в 1995 году.

«Главное в браке - честность…»

Супруга Вазига Ахметовна тоже не отстала от мужа в части трудового стажа. 40 лет проработала врачом-офтальмологом в РКБ и ДРКБ. В 2012 году супруги Идиятовы отметили бриллиантовую свадьбу, в 2017-м - 65-летие совместной жизни. Удивительной женщины, прекрасной домохозяйки, отличника здравоохранения СССР, заслуженного врача РСФСР, врача высшей категории РТ не стало в 2018 году…

«Жена хоть и не была на фронте, но ей ведь тоже крепко досталось. Во время войны Вазига вместе с матерью стирала белье раненых, которое привозили к ним домой на повозках. Надо было и воды натаскать, и о дровах позаботиться… Тяжело им пришлось. Я и раньше понимал, что на женщине в семье весь быт держится, а сейчас, оставшись один, тем более это знаю», - признается ветеран.

Есть у него и свой секрет семейного счастья: «Добросовестным, честным надо быть и советоваться друг с другом. В браке мужчина должен быть сдержанным, чтобы избегать ссор, иметь силу воли. И конечно, вести трезвый образ жизни».

Несмотря на преклонный возраст и заботу близких, Ахмет Агзамович старается все делать сам: ходит в магазин, готовит еду. Он по-прежнему чтит мусульманские традиции. Много читает прессы и ведет здоровый образ жизни. Свой день начинает с дыхательных упражнений, потом следует зарядка, затем приседания и 200 шагов на балконе. «Еще Суворов говорил, что дисциплина - это мать победы. После упражнений у меня сразу настроение появляется и хочется жить», - улыбается ветеран.

А с фото на его рабочем столе смотрит на своего прапрадедушку малышка Аливия Идиятова…