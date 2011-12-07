NUTRILITE™ помогает избавиться от лишнего за 3 недели

Усталость, стресс, плохое самочувствие и лишние килограммы — проблемы, знакомые большинству из нас. Но мало кто задумывается о том, что все они могут быть взаимосвязаны. К этим и другим неприятным последствиям нередко приводит нарушение метаболизма, на борьбу с которым и стоит направить свои силы. Бренд NUTRILITE™ подготовил обновленную 3-недельную детокс-программу Body Detox «Избавься от лишнего за 3 недели!», которая поможет провести комплексное обновление организма.

Здоровый метаболизм — одна из основных составляющих хорошего физического и эмоционального самочувствия. Нарушение обмена веществ может стать причиной сниженной работоспособности, плохого настроения, постоянного стресса, ухудшения иммунитета и появления лишних килограммов. При этом на качество метаболизма влияет множество внутренних и внешних факторов, поэтому для его восстановления требуется комплексный подход.

Детокс-программа включает в себя рекомендации по четырем направлениям: питание, водный баланс, физические нагрузки и психологический настрой. За 3 недели участники программы почувствуют легкость и прилив энергии, улучшат самочувствие, возьмут под контроль вес, вернут коже молодость и сияние. Но самый значимый результат, которого можно добиться во время прохождения курса, — формирование полезных привычек, которые помогут придерживаться выбранного курса на здоровый образ жизни.

Кроме того, с помощью специального приложения пользователи смогут сформировать индивидуальное меню с учетом пищевой ценности блюд. В основу рекомендованного рациона легли функциональные продукты, играющие важную роль в поддержании работы органов и систем организма.

Добиться максимальных результатов и сделать переход к новому образу жизни более комфортным для организма помогут продукты NUTRILITE™. Активные формулы станут источником полезных микроэлементов, помогут сбалансировать рацион и проконтролировать вес.

Смесь пищевых волокон с инулином позволит восполнить недостаток клетчатки в рационе. Нерастворимые пищевые волокна действуют как «щетка и губка» для кишечника, способствуя очищению организма. Инулин, вошедший в состав формулы, также связывает и выводит из организма холестерин и другие токсичные вещества.

В качестве главного активного компонента Контроль аппетита также выступает натуральная пищевая клетчатка. Соединяясь с водой, порошок превращается в гель, который частично заполняет желудок и давит на его стенки, создавая ощущение сытости. Таким образом комплекс помогает сократить размер порций и количество потребляемых калорий.

В процессе детоксикации организма особое место занимает работа печени. В то же время этот орган ежедневно подвергается огромной нагрузке, некоторые причины которой — например, плохая экология — иногда нам неподвластны. В состав Печень актив вошел экстракт расторопши — самого мощного растительного защитника печени. Помимо этого, формула содержит витамины группы B и экстракт одуванчика, обладающий антиоксидантными и антисептическими свойствами. Дополнительным источником витамина B, необходимого для поддержания умственной и физической работоспособности, станет В-комплекс плюс.

Для строительства и обновления тканей, а также для поддержания иммунитета и работоспособности организму нужен белок. Протеиновый порошок помогает восполнить необходимое количество белка без лишних калорий и холестерина. Благодаря растительной формуле продукт легко усваивается, а нейтральный вкус позволяет добавлять его к любому блюду.

Активные ингредиенты БАД к пище Жевательные таблетки смесь пищевых волокон NUTRILITE™, а именно растворимая и нерастворимая клетчатка способствуют контролю аппетита и поддержанию работы кишечника, а компоненты Фиточая Иван-чай с яблоком и корицей способствуют улучшению обмена веществ и нормализации пищеварения. Если в рационе не хватает овощей и фруктов, восполнению запаса антиоксидантов и фитонутриентов способствует Концентрат овощей и фруктов. Дэйли позволяет поддерживать баланс незаменимых витаминов и минералов, Омега-3 Комплекс является источником жирных кислот Омега-3, отвечающих за снижение уровня холестерина.

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