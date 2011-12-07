Путин предложил продлить льготную ипотеку до 2022 года

Президент РФ предложил продлить льготную ипотеку до 2022 года. Об этом Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2021.

«Программа стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономике. На сегодняшний день такой кредит оформили свыше полумиллиона семей. В жилищное строительство дополнительно привлечено более 2 трлн рублей. Срок действия программы, как вы знаете, 1 июля 2021 года. Резко обрывать её и сворачивать, конечно, нельзя, мы должны учитывать её важную роль, которую она играет в нынешних условиях. Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России ещё на 1 год, до 1 июля 2022 года, но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку», — сказал глава государства.

Он добавил, что будут внесены некоторые изменения, а именно ключевую ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов страны — в 3 млн рублей.

С момента запуска программы льготной ипотеки под 6,5% в Татарстане выдано свыше 13,3 тыс. ипотечных займов.