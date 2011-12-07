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Путин предложил продлить льготную ипотеку до 2022 года

На сегодня такой кредит на покупку жилья оформили свыше полумиллиона российских семей.

Президент РФ предложил продлить льготную ипотеку до 2022 года. Об этом Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2021.

«Программа стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономике. На сегодняшний день такой кредит оформили свыше полумиллиона семей. В жилищное строительство дополнительно привлечено более 2 трлн рублей. Срок действия программы, как вы знаете, 1 июля 2021 года. Резко обрывать её и сворачивать, конечно, нельзя, мы должны учитывать её важную роль, которую она играет в нынешних условиях. Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России ещё на 1 год, до 1 июля 2022 года, но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку», — сказал глава государства.

Он добавил, что будут внесены некоторые изменения, а именно ключевую ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов страны — в 3 млн рублей.

С момента запуска программы льготной ипотеки под 6,5% в Татарстане выдано свыше 13,3 тыс. ипотечных займов.

КВ
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