Руслан Айсин: Мы входим в цифровую реальность, где онлайн-деятельность становится ключевым параметром

Предварительное голосование «Единой России», где избирателю предлагалось проголосовать в двух режимах, завершено. В этом году проголосовало около 12 млн человек. Главное новшество этого года – онлайн-голосование. Им воспользовалось большинство голосующих. Онлайн-голосование отличилось тем, что оно полностью прозрачно и каждый избиратель может воспользоваться своим электронным ключом для того, чтобы проверить неприкосновенность своего голоса. Члены экспертного клуба выразили своё мнение об онлайн-голосовании и поделились впечатлениями о его эффективности.

По словам Руководителя концептуальной площадки «ТатПолит» Айсина Руслана, сейчас наблюдается вхождение в цифровую реальность, где онлайн-деятельность становится ключевым параметром. Человеку не нужно появляться на площадке, чтобы отдать свой голос. Поэтому, цифровое голосование пользовалось большой популярностью среди избирателей.

Региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Белобрагин Андрей пояснил, что в ближайшем будущем нужно будет включить подобное мероприятие в политический календарь для того, чтобы избежать обвинений о негласном формировании списков партий.