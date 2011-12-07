Скончался бывший замминистра внутренних дел по Татарстану Дамир Динниулов

В возрасте 58 лет скончался бывший заместитель министра внутренних дел по Татарстану, председатель правления «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту» (ДОСААФ) Татарстана, генерал-майор Дамир Динниулов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Он уроженец Казани. В 1984 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, а в 1991 году Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД РФ. С 1999 по 2002 занимал пост начальника Управления государственной противопожарной службы МВД РТ. С 2002 по 2011 служил на должности замминистра внутренних дел по РТ, начальником тыла МВД РТ. С 2011 года по 2018 год занимал должность замминистра внутренних дел по республике, затем перешел в ДОСААФ.