В Лаишевском районе РТ расчистят пруд в селе Державино

Глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов ознакомился с подготовительными работами по очистке пруда в селе Державино. Об этом сообщили в пресс-службе района.

По его словам, на реализацию проекта «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которому стало возможно очищение водоема, было направлено 48,7 млн рублей. Площадь работ, которые предусматривают обследование дна с последующим углублением, составит 34 гектара.

Сейчас завершаются подготовительные работы, к расчистке пруда приступят с 5 июня.

Также в рамках национального проекта на территории в 32 гектара очистят правый приток реки Меши в селе Никольское. На эти цели планируется выделить 73,7 млн рублей.