Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Лаишевском районе РТ расчистят пруд в селе Державино

Площадь работ, которые предусматривают обследование дна с последующим углублением, составит 34 гектара.

Глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов ознакомился с подготовительными работами по очистке пруда в селе Державино. Об этом сообщили в пресс-службе района.

По его словам, на реализацию проекта «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которому стало возможно очищение водоема, было направлено 48,7 млн рублей. Площадь работ, которые предусматривают обследование дна с последующим углублением, составит 34 гектара.

Сейчас завершаются подготовительные работы, к расчистке пруда приступят с 5 июня.

Также в рамках национального проекта на территории в 32 гектара очистят правый приток реки Меши в селе Никольское. На эти цели планируется выделить 73,7 млн рублей. 

КВ
Лента новостей