За сутки диагноз COVID-19 поставили 31 татарстанцу

В Татарстане по состоянию на 4 июня текущего года зарегистрировано 21 604 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 31 новый случай. 17 человек госпитализирован, 14 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 18 661 татарстанец.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.