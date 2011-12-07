Главный медиацентр Универсиады начал свою работу

В преддверии Игр главное рабочее место журналистов глобального спортивного форума теперь функционирует в полноценном режиме: передавать информацию отсюда в любую точку мира можно круглосуточно. В запуске медиацентра Универсиады приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев, генеральный директор АНО «Спортивное вещание» Василий Кикнадзе, заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Ирек Миннахметов и другие официальные лица.Медиацентр является одним из наиболее значимых объектов Игр в Казани. Он располагается на двух этажах Западной трибуны стадиона Kazan-Arena. Его площадь - более 6,2 тыс. кв. м, зал для пресс-конференций - на 135 посадочных мест. Как сообщает официальный портал мэрии Казани, по предварительным оценкам, в главном пресс-центре Универсиады одновременно будут находиться до 800 представителей СМИ, в Международном вещательном центре - порядка 400 журналистов и специалистов технического персонала телекомпаний. В пиковые моменты, во время церемоний открытия и закрытия Игр посещаемость главного медиацентра составит 1500 человек.