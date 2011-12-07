Первые 23 магистра Академии исламских наук в городе Болгар Татарстана получили дипломы

На мероприятии к выпускникам Академии обратился ректор Д.М. Абдрахманов, председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Шейх-уль-Ислаи Талгат Сафа Тажуддин и председатель Совета учредителей Академии Ильфар хазрат Хасанов. А также представители Администрации Президента РФ и Аппарата Президента Татарстана, директор Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования А.В. Жданов.

Напомним, защита магистерских диссертаций будущих выпускников состоялась с 30 июня по 1 июля 2020 года. Научные работы 23-х магистрантов принимались государственной экзаменационной комиссией под председательством муфтия Оренбургской области, кандидата исторических наук Альфита хазрата Шарипова. В состав комиссии вошли представители учредителей, руководство и научно-педагогические работники Академии.

Как известно, Болгарская исламская академия создана по инициативе Духовного управления мусульман России, Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Татарстана. Ее создание поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Академия открылась 4 сентября 2017 года.