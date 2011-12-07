Туристы РТ смогут вернуть до 33% от стоимости путевки

В общей сложности на поддержку внутреннего туризма в стране было выделено 15 млрд рублей. О том, какие особенности получила программа туристического кешбэка в Татарстане, рассказали на днях председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина и президент Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов.

Рассчитывать на компенсацию смогут те россияне, кто забронируют тур стоимостью не менее 25 тыс. рублей и заедут в отель или санаторий не позднее 20 декабря 2020 года. Сумма возврата составит до 20% от стоимости поездки - от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

При этом для получения кешбэка необходимо выполнить ряд условий. Первое - оплата с помощью карты «Мир». Второе - продолжительность проживания в отеле или санатории не менее 5 дней и 4 ночей. Следует учитывать, что в программе участвуют только классифицированные места пребывания, однако Сергей Иванов отметил, что за последние три года таковых в Татарстане насчитывается около 90%.

Татарстанцы также имеют возможность получить денежный возврат, путешествуя по своей республике.

К акции уже присоединилось значительное число российских регионов. Также необходимо помнить, что получить туристический кешбэк за поездки в некоторые субъекты страны можно будет, если поехать туда с 1 октября. Среди них Крым, Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края, Калининградская область.

В то же время в республике ряд отелей и туроператоров проводят собственные акции, связанные с возможностью получения кешбэка. Как пояснил Рамиль Мифтахов, воспользовавшись такими предложениями вкупе с государственным возвратом, туристы могут сэкономить до 33% от стоимости поездки.