У казанского ЦУМа открылась первая в России женская парковка. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Как рассказал начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ТЦ «ЦУМ» Михаил Шутов, решение было принято прежде всего для удобства покупательниц, ведь главным отличием от стандартной парковки является размер, который увеличился с 2,5 м до 4,4 м.

По словам Шутова, идея создания таковой была подсмотрена в Европе. Теперь паркинг для женщин расположен близко ко входу в ТЦ, «чтобы автоледи не пришлось далеко идти с тяжелыми сумками».

Помимо расширения парковки также изменили и ее сам цвет. Сейчас машино-места окрашены в розовый цвет и пока всего таких 10.