5 августа пройдет вебинар «Новые классы систем предотвращения и обнаружения компьютерных атак».

Ни одна современная ИТ-инфраструктура уже не обходится без средств антивирусной защиты для обеспечения безопасности своей компании, а в качестве мониторинга все крупные и средние игроки рынка уже внедрили к себе системы класса SIEM. Однако для обеспечения максимально точного мониторинга и предотвращения актуальных киберугроз необходим набор технологий, обеспечивающий полную видимость текущей ситуации в вашей сети – так называемая триада технологий из SIEM (для анализа логов), EDR (для анализа конечных точек) и NTA (для анализа сетей). И если про SIEM как класс уже хорошо известно на рынке, то о системах EDR и NTA еще мало кто знает.

Модератор вебинара – Калинин Антон, руководитель группы аналитиков CyberART, ГК Innostage.

Вебинар организуется в преддверии Международного Форума Kazan Digital Week 2021, который будет проходить с 21 по 24 сентября 2021 года и комплексно осветит тему кибербезопасности, в том числе законодательные и технологические изменения, подходы к построению ЦПК.

Участие бесплатное.

Посмотреть вебинар можно будет по ссылке.