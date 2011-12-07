Мэрия Казани начнет выдавать городские земли для парковок электросамокатов

В ближайшее время кикшеринговые компании смогут размещать парковки для электросамокатов на муниципальных землях по договору. Участки будут разыгрываться на торгах. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«В ближайшее время будут внесены изменения в постановление Кабинета министров Татарстана № 416, после чего станет возможно заключать договора на размещение электросамокатов на муниципальных земельных участках. Участки будут разыгрываться с торгов», — говорится в сообщении.

Вопрос передвижения электросамокатов остается открытым и требует регулирования на федеральном уровне. Например, для определения нового статуса пользователей электросамокатов необходимо внести изменение в Правила дорожного движения РФ, отметили в пресс-службе.

Недавно муниципалитет совместно с ГИБДД разработал и предложил свои меры по повышению безопасности пешеходов и пользователей электросамокатов. Среди них — ограничение скорости, ограничение зон для поездок (например, из-за большого пешеходного потока нельзя ездить в парке «Кырлай» или возле ТЦ), спешивание на зебре, определение мест для стоянки электросамокатов.

Ранее был объявлен аукцион по аренде 122 пунктов проката электросамокатов, но как рассказали в мэрии ни одна из кикшеринговых компаний на него не заявилась.

«Мы надеемся, что компании кикшеринга поставят во главу угла не увеличение поездок, а, значит, увеличение своей прибыли, а безопасность их пользователей и пешеходов», — подчеркнули в мэрии. В исполкоме также отметили, что готовы рассмотреть предложения прокатчиков электротранспорта.