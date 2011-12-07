Ставка на цифровизацию и мотивацию сотрудников: Страховой Дом ВСК о секретах успешного бизнеса

Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, выступая на круглом столе «Бизнес в цифровую эру», отметил, что поэтапная трансформация корпоративной культуры на протяжении 30 лет существования компании, позволила ВСК добиться впечатляющих успехов на российском рынке страхования. На сегодняшний день компания входит в ТОП-10 страховщиков РФ, сборы ВСК превышают 89 млрд., а активы — 159 млрд. рублей. За последние 5 лет капитал ВСК вырос почти в 3 раза, а сборы больше чем на 70%. Ключевыми векторами развития компании Александр Тарновский назвал повышение эффективности за счет внедрения цифровых технологий и повышения мотивации команды ВСК.

По мнению Ольги Сорокиной, члена совета директоров, заместителя генерального директора по развитию бизнеса ВСК, применение технологичных сервисов в страховании позволит компаниям сократить издержки, работать с большими данными, а также обеспечить кибербезопасность, минимизировать риски утечки данных. Для примера — стоимость урегулирования страхового случая по каско, оформленного в мобильном приложении, в три раза сокращает издержки ВСК. К тому же, дистанционные сервисы пользуются спросом среди клиентов — уровень проникновения онлайн урегулирования по каско в компании составляет уже 60%.

Кроме того, при помощи цифровых сервисов компании могут повысить мотивацию сотрудников. Нелояльные специалисты значительно снижают эффективность бизнеса — основная мысль выступления на Машфоруме Александра Абраменко, руководителя программы «СВОИ». «СВОИ» — это мобильное приложение, представляющее собой корпоративную программу лояльности для сотрудников ВСК, которая способствует повышению их вовлеченности в рабочих процесс при помощи различных активностей. Кроме того, участникам программы доступна «витрина скидок» от партнёров проекта, позволяющая им сократить ежедневные траты.

ВСК заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Ассоциацией «Машиностроительный кластер Республики Татарстан». Согласно договору, компания будет обеспечивать организацию и ее участников страховой защитой (САО «ВСК»).

«Вступление ВСК в Ассоциацию „Машиностроительный Кластер Республики Татарстан“ — это важное событие для нашей компании. Сегодня в Республике у нас более 3 тысяч корпоративных клиентов и 223 тысячи жителей региона доверяют нам свою страховую защиту. За последние 10 лет размер наших страховых выплат в Татарстане составил 4,6 млрд рублей. Будучи одним из крупнейших налогоплательщиков в стране и регионе, за последние 10 лет компания заплатила более 125 млн налогов в Республике Татарстан. Добиться таких результатов стало возможным, в том числе, благодаря цифровой трансформации. И мы были рады поделиться собственными компетенциями с участниками Форума», — резюмировал Александр Тарновский.