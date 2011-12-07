«Стрижи», парашютисты и аквабайки: как пройдет праздник «Я выбираю небо!»

Гостей праздника ждут к 15:00

Знаменитое авиашоу откроется для гостей 7 августа в 15:00 у Центра семьи «Казан». В целях безопасности зрителям уже по традиции последнего времени нужно будет соблюдать дистанцию и иметь при себе средства индивидуальной защиты. На входе казанцам и гостям города будут проверять температуру и обрабатывать руки антисептиком.

На празднике ждут казанцев и гостей города, а также профессионалов и ветеранов авиаотрасли, словом, всех тех, кто неравнодушен к самолетам.

Все также по традиции с 14:00 до 21:00 будут перекрыты участки от пересечения улицы С. Хакима с улицей Декабристов до пересечения с Абсалямова и по улице Бондаренко в районе дома № 3 по улице С. Хакима. Также на время праздника с 12:00 до 20:00 перекроют Казанку.

В программе праздника запланировано участие 20 воздушных судов

В шоу примут участие около 20 воздушных судов, в том числе суда Министерства обороны России, гражданской и экспериментальной авиации, Центрального аэроклуба республики, ПАО «Казанский вертолетный завод». Также приглашена авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».

В техническом задании на портале госзакупок говорится, что в летную программу должны быть включены не менее 2 пилотажных групп, состоящих из не менее 3 бортов на реактивных двигателях каждая, которые должны исполнить не менее 3 номеров.

Кроме этого зрители должны увидят не менее 2 групповых прыжков парашютистов и выступление бортов малой авиации.

Все выступление будет сопровождаться комментированием на татарском и русском языках.

Не исключением станет и концертная программа, все также по данным технического задания, гостей ждут музыкальные и танцевальные номера и шоу байкеров с авто и мото-техникой продолжительностью не менее 3 часов и с показом экстремальных номеров.

Для детей мастер-классы и модели самолетов

На площадке праздника организаторы мероприятия проведут мастер-классы, а также покажут модели самолетов и не только - например, там будет организована аллея профориентации. Ведущие авиационные предприятия республики тоже выставят свои стенды, молодежи расскажут о преимуществах работы в компаниях и расскажут о вариантах трудоустройства.

Зрителей ждут соревнования по аквабайку

Помимо всего этого зриели смогут своими глазами увидеть и кубок России по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайк — фристайл фри, аквабайк HF — полет над водой, доска с водометом GP1.

Откроются соревнования в 9:15, а церемония награждения победителей пройдет в 19:30. Самое же масштабное мероприятие завершится в 20:00.