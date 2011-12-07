Татьяна Ларионова: «От татарстанцев поступает много вопросов по детским площадкам и игровому оборудованию»

«Много вопросов связано с детьми. Это вопросы прежде всего оборудования детских площадок. Вне зависимости от того, сельский это район или город - везде нужны детские площадки, есть необходимость в игровом оборудовании, детям нужно развиваться. И сегодня таких вопросов по конкретным адресам задано немало. Много вопросов по школам, дошкольным учреждениям, где тоже нужны оборудованные площадки, замена мебели, где необходимо решение отдельных вопросов, требующих финансирования, поступают в мобильные приемные», - сообщила Татьяна Ларионова.

Жительница поселка совхоза имени 25 лет Октября Валентина Купчихина обратилась в мобильную приемную с просьбой решить вопрос обеспечения водой в летнее время. «У нас вода есть, но летом с ней очень большие проблемы. В поселке одна старенькая водонапорная башня и хотелось бы новую или дополнительную башню. Все лето мучаемся, воду приходится греть на плите, мыться и стирать ночами, а у многих маленькие дети», - поделилась жительница поселка.

Алия Чернова работает в сельском доме культуры. Она попросила создать возможности для детей играть в хоккей. «У нас в поселке есть заброшенные дома. Дети там часто гуляют, могут себе что-то повредить. Было бы здорово, если бы снесли эти здания, а на их месте построили бы хоккейную площадку. Это действительно очень нужно – детям зимой приходится играть на озере, а это не безопасно», - рассказала Алия.

Гульшат Ибрагимова обратилась к депутату Госсовета с просьбой решить вопрос с дорогами. «В поселок очень сложно заезжать, дороги «убитые». Мне на соседнюю улицу к маме добираться приходится в объезд, а родственники отказываются приезжать в гости, так как по разбитым дорогам сложно проехать. Зимой еще ничего, снег чистят хорошо и сглаживают дорогу, а летом некомфортно ездить», - поделилась проблемой жительница поселка.

Действующие депутаты, главы муниципальных районов Татарстана ежедневно принимают участие в работе мобильных приемных. Они общаются с жителями республики, напрямую выслушивают вопросы и задачи, которые ставят татарстанцы.

Напомним, шесть специализированных автобусов объезжают всю республику, чтобы принять обращения, наказы, предложения от жителей в адрес партии. Мобильные приемные работают в селах, райцентрах, во дворах многоквартирных домов в городах. В графике работы – около 600 адресов, по которым можно оставить свои наказы. Машины оборудованы необходимым набором средств индивидуальной защиты и антисептиков, а сотрудники приемных сделали прививки от новой коронавирусной инфекции. Системно значимые предложения и инициативы татарстанцев, собранные через мобильные приемные, войдут в Народную программу партии.