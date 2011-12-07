Трансфер до фестиваля «Народная лодка» в Свияжске отправится из центра Казани

Для посетителей фестиваля «Народная лодка» организуют трансфер Казань-Свияжск-Казань. Автобус будет отправляться от площадки между ЦУМом и Дворцом спорта. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Во все дни фестиваля — 7–8 августа, трансфер будет отправляться из Казани в 9:15, сборы начнутся в 9:00 утра. Время отправления из Свияжска в первый день в 21:30, а в последний 18:30. Стоимость билета в обе стороны составит 600 рублей. Купить билеты можно на сайте.

В Свияжске в эти выходные пройдёт фестиваль волжского народного образа жизни — «Народная лодка». На площадке фестиваля соберутся 35 мастеров народного судостроениями и судоходства представят зрителям свои постройки.