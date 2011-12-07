В двух казанских судах прошли учения: по легенде, там заложили бомбы

Сотрудники судебного участка эвакуировались из своих кабинетов всего за две минуты. Шутка ли, в коридоре здания судебных участков № 1,13 по Советскому району Казани рано утром 4 августа обнаружили подозрительный черный пакет. Он стоял возле одной из дверей в кабинет, внутри виднелись разноцветные провода. Неужели бомба?

На этот раз, к счастью, учебная. Но расслабляться не стоит, ведь от того, насколько четкими окажутся действия работников юстиции и экстренных служб, зависит жизнь и здоровье граждан.

В этот день на Ново-Азинской посетителей еще не было, только двое судей и восемь работников судебных участков. Как только руководству доложили об опасной находке, была дана команда об эвакуации, а каждому участнику учений отведена своя роль. Место происшествия тут же было оцеплено, вывешена предупреждающая лента внутри коридора с подозрительным предметом и снаружи здания, чтоб случайно не припарковались местные жители или посетители учреждения.

Все кабинеты были открыты настежь, проверены уборные, помещение архива, словом, все уголки помещения, чтобы там не остались люди.

На эвакуацию работникам потребовалось всего две минуты. Когда они оказались на безопасном расстоянии, к работе приступили инженерные подразделения ОМОН Росгвардии.

Вперед пропустили служебную собаку — красавицу овчарку, тут же было доставлено специальное устройство для подавления радиосигнала. Оно необходимо для того, чтобы злоумышленники не смогли запустить взрывной механизм дистанционно, а также не смогли передать информацию сообщникам.

После этого приступил к работе инженер, специалист по взрывным устройствам ОМОН Росгвардии. Надо отметить, что прибыл он, как рассказали журналистам, в «облегченной» экипировке, килограмм эдак на 37 — 40, а полный комплект весит более 50 килограмм. Внутри шлема есть вентиляция и охлаждение. Видеокамера, если подключить компьютер, позволит удаленно видеть все, что видит инженер. Такой костюм способен выдержать натиск взрыва, равного 1,5 кг тротила, отметили специалисты.

Во всем этом громоздком обмундировании специалист не спеша разрезал лезвием пакет, какие-то еще упаковки «взрывного устройства». Это только в кино главные герои мучаются вопросом: «красный или синий провод резать», заставляя потеть телезрителей, а настоящий эксперт оценивает ситуацию на месте с точки зрения точных наук: куда и откуда идет каждый провод, к какой части опасного механизма. Уже через несколько минут устройство было обезврежено, и инженер уступил место для работы уже следующих служб, криминалистов и прочих.

Как рассказала заместитель министра юстиции Татарстана Надежда Рогозина, на сегодняшний день в республике работает 190 мировых судей. Их работу обеспечивают 686 работников аппарата, и все они размещаются в 72 зданиях. Поэтому учения, совместно со службой судебных приставов, приходится проводить постоянно. На этот раз занятия прошли с привлечением Росгвардии, медицины катастроф, МЧС и прочих.

«В режиме реального времени была отработана чрезвычайная ситуация. Вообще, в жизни, это может быть и пожар, это может быть закладка взрывных устройств, сообщение на электронную почту с угрозами. Главное, от четких действий наших сотрудников зависит жизнь граждан. Они должны представлять последовательность действий в случае возникновения ЧС, в какие службы надо обратиться, как оперативно эвакуироваться из здания самим и вывести посетителей, и так далее», — сказала Надежда Рогозина.

На первом посту судебных участков размещаются судебные приставы. Они проверяют документы всех, кто проходит в здание. Пока в судах, в связи с пандемией, имеется ограничение — в здание может войти только тот человек, который пришел непосредственно на судебный процесс, но ситуации бывают разные. На входе имеются металлообнаружители, которые не позволяют пронести запрещенные предметы, поэтому свободно подложить «пакет со взрывчаткой» скорее всего не получится. Как рассказала Надежда Рогозина, ежедневно судебные приставы предотвращают проносы, конечно, речь не идет о взрывчатке, чаще всего изымают ножи и тому подобное.

«Я не знаю, чем это обусловлено, ведь идя в суд, граждане должны понимать, что с такими предметами их не пропустят. Может это безалаберность, может привычка носить везде с собой нож. Поэтому важно в рамках подобных учений отработать четкий алгоритм действий, чтобы это позволило сохранить человеческие жизни. Несмотря на то, что подобных случаев (с реальной бомбой в здании суда) в Татарстане не было, это не повод расслабляться», —подытожила Рогозина.