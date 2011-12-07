В поликлинике Набережных Челнов работает незрячий массажист

В челнинской поликлинике №7 работает полностью незрячий массажист, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ. Павел Шаяхов потерял зрение в 2018 году.

Главный врач поликлиники Александр Попов отметил, что Павел отлично разбирается в специализации и имеет практический опыт.

Павел Шаяхов окончил медколледж в Нижнекамске по специализации «Медицинский массаж». Также он обучался в физкультурном колледже Набережных Челнов по специализации «Адаптивная физическая культура».