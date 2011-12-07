«Единая Россия» проведет прием казанцев со следующей недели

С 7 по 11 сентября «Единая Россия» организовала прием казанцев по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях пандемии коронавируса.

В понедельник в 13:00 на эту тему в прямом эфире в инстаграме выступят депутат ГД ФС РФ А.З. Фаррахов, министр здравоохранения РТ М.Н. Садыков и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ М. А. Патяшина.

Все мероприятия пройдут в дистанционном формате посредством каналов в Skype (Priemnayaer116), Instagram (opriemnaya116) и WhatsApp (8-987-205-00-63), а также по телефону горячей линии 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат»).

Предварительная запись и дополнительная информация по тел.: (843) 238-10-00.