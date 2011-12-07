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ГИБДД по РТ запустит по Татарстану «Лабораторию безопасности»

Комплекс «Лаборатория безопасности» обучит детей ПДД.

ГИБДД по РТ запустит по Татарстану «Лабораторию безопасности», которая будет ездить по республике и обучать детей до 17 лет ПДД, сообщает ИА «Татар-информ».

«Здесь [в «Лаборатории безопасности“] представлено оборудование для всех дорожных ситуаций. Дети, отправляясь на дорогу в качестве пешеходов и велосипедистов, должны знать основы ПДД. Благодаря этому оборудованию дети получат теоретическую подготовку, с которой потом попадут на дорогу», — рассказал глава ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов.

Базироваться лаборатория будет в Нижнекамском районе. Комплекс представляет собой оранжевый грузовой фургон. Образовательная программа рассчитана на детей разных возрастов — от детсадовцев и младших школьников до старшеклассников. Лаборатория оснащена стимулятором вождения, зоной, посвященной безопасности пассажиров в автомобильных креслах, велосипедами, самокатами, оборудованием для отработки мер безопасности велосипедистов, дорожными знаками, стендами и другими тренажерами.

«Программа рассчитана на пять возрастных групп. Для каждой из них предусмотрен урок [длительностью] 30–40 минут», — рассказала директор по работе экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая.

Пока в республике имеется только один подобный комплекс. После того, как он покажет свою эффективность, запустят еще несколько таких лабораторий.

Проект «Лаборатория безопасности» создан в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». 

КВ
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