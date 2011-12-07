Казанцев научать работе блогера

28 сентября по 3 октября в Казани начнет работать школа блогеров. В команде преподавателей профессионалы в своей сфере – эксперты в области фотографии, телевидения, информационного сопровождения, а также казанские блогеры.

Проект «Школа блогеров «От сердца к сердцу»», бесплатный и без возрастных ограничений, в нем может принять участие любой горожанин принять участие, в котором смогут все желающие. Обучение будет организовано в поселке Петровский. Пресс-служба мэрии Казани сообщает, что проживание, питание будут тоже бесплатными.

Единственное ограничение – желающие учиться должны предоставить справку об отрицательном результате анализа на короновирусную инфекцию. Заявки на учебу принимаются до 15 сентября. Проект «Школа блогеров» разработан информационным отделом Духосошественского храма Казани при поддержке Фонда президентских грантов.