Лагерь «Костер» станет базой для фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

Лагерь «Костер» в высокогорском районе РТ станет круглогодичной базой для фестиваля «Созвездие — Йолдызлык», сообщили в минмолодежи РТ.

В лагере проведут реновацию и увеличат охват с 200 до 400 детей за смену.

«После реновации лагерь „Костер“ станет одним из самых современных и функциональных оздоровительно-образовательных лагерей в масштабах страны. Это будет площадкой фестиваля „Созвездие — Йолдызлык“, который вот уже 20 лет работает с талантливыми детьми», — отметил глава минмолодежи РТ Дамир Фаттахов.

В лагере планируют капитально отремонтировать корпус и построить новое жилое помещение. Здесь будут проводить творческие концерты, встречи с известными людьми, а также различные выставки и перфомансы.

Обновленная и качественно новая среда привлечет в лагерь талантливых детей и подростков, которые смогут эффективно и с интересом развивать свои способности, считает Фаттахов.