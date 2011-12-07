Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Лагерь «Костер» станет базой для фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

В лагере проведут реновацию и увеличат охват с 200 до 400 детей за смену.

Лагерь «Костер» в высокогорском районе РТ станет круглогодичной базой для фестиваля «Созвездие — Йолдызлык», сообщили в минмолодежи РТ.

В лагере проведут реновацию и увеличат охват с 200 до 400 детей за смену.

«После реновации лагерь „Костер“ станет одним из самых современных и функциональных оздоровительно-образовательных лагерей в масштабах страны. Это будет площадкой фестиваля „Созвездие — Йолдызлык“, который вот уже 20 лет работает с талантливыми детьми», — отметил глава минмолодежи РТ Дамир Фаттахов.

В лагере планируют капитально отремонтировать корпус и построить новое жилое помещение. Здесь будут проводить творческие концерты, встречи с известными людьми, а также различные выставки и перфомансы.

Обновленная и качественно новая среда привлечет в лагерь талантливых детей и подростков, которые смогут эффективно и с интересом развивать свои способности, считает Фаттахов. 

КВ
Лента новостей