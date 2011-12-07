Поддержка экспорта и субсидии: как нацпроект поддержал компании РТ в кризис

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предприниматели МСП РТ получили финансовую и информационную поддержку.

При содействии Центра поддержки экспорта за первое полугодие этого года контракты заключил 21 предприниматель, а с начала реализации нацпроекта на экспорт вывели 115 компаний республики, заключившие контракты на 25 млн долларов.

По мимо этого предприниматели смогли получить помощь, финансовую поддержку и 378 микрозаймов на сумму 611,2 млн рублей. За счет поручительств Гарантийного фонда РТ было привлечено более 5,1 млрд рублей кредитных средств. Кроме того, предпринимателям республики оказали более 12,5 тыс. информационно-консультационных услуг.

Также представителям МСП одобрили субсидии на компенсации затрат по уплате процентных ставок по кредитам на сумму 34,4 млн рублей и на оплату услуг агрегаторов по доставке продуктов питания и готовых блюд на 28 млн рублей.