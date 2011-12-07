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«Россия 24» выпустила спецрепортаж об успехе Татарстана

В репортаже дан анализ успеха республике в экономике, промышленности, туризме и социальной сфере.

В год 100-летия ТАССР телеканал «Россия 24» выпустил специальный репортаж «Татарстан: лаборатория успеха».

В программе представлен анализ развития республики в экономике, промышленности, туризме и социальной сфере.  

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