В День республики и города жители Юдино получили два подарка

Здание было построено в 1959 году и находилось в ветхом состоянии. Несколько лет назад дворец стал муниципальной собственностью, был признан вновь выявленным объектом культурного наследия. В прошлом году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова ДК был включен в программу комплексного обновления объектов культурного назначения города.

Сейчас во дворце функционирует основной концертный зал на 480 мест, а также два многофункциональных зала. Отремонтирован музей железнодорожного дела, благоустроена территория вокруг дворца. На площади перед ДК железнодорожников восстановлен фонтан, организована детская площадка.

Церемония открытия прошла с участием Президента РТ Рустама Минниханова, заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, руководителя Аппарата Президента РТ Асгата Сафарова, мэра Казани Ильсура Метшина, начальника Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Анатолия Лесуна.

В тот же день в Юдино был торжественно открыт молодежный центр «Юлдаш». В здании, где он расположился, ранее была пекарня. Построенное в 1993 году, оно какое-то время пустовало. В марте этого года начались строительные работы, сдать объект планировалось ко Дню республики. По признанию Ильсура Метшина, это первый социальный объект для молодежи такого уровня. На базе центра открыты секции горного туризма, скалолазания, велотриала, воркаута и кроссфита, бокса, дзюдо, хореографии и брейк-данса. Есть тир, танцевальный зал, коворкинг и другое. Молодежный центр «Юлдаш» станет центром горного туризма и альпинизма.