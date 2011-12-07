В Казани находится наибольшее в республике число объектов культурного наследия

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сообщил, что в единый федеральный реестр находящихся на территории республики включены 1 663 объекта, 589 из них находятся в Казани.

На пресс-конференции спикер отметил, что максимальное количество памятников сосредоточено в Казани – их общая цифра составляет 589 объектов: 137 федерального значения, 379 регионального и 73 местного.

Гущин рассказал, что для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде законодательство требует установление соответствующих зон охраны. Сведения о них, по его словам, должны быть направлены в Росреестр для обеспечения кадастрового учета.