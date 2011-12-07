В Казани прошла акция Bodypositive

Акция уже несколько лет проходит в таких городах, как Милан, Париж, Берлин, Барселона, Лондон и Брюссель. В августе 2020 года фестиваль впервые прошел на новой площадке — в России. 1 августа акции уже прошли в шести городах России (Находка, Пермь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Рязань, Ростов-на-Дону), а 8 августа состоялся фестиваль в Москве.

Изюминка акции Bodypositive — это проходка участников, демонстрирующих любовь к себе и своему телу. В Татарстане это эффектное действо прошло в центре Казани, на улице Баумана.

Официальным представителем Bodypositive Russia в Казани стала общественный деятель и модель Plus Size Регина Гарипова — основатель модельного агентства True Size Model Agency, автор идеи первого в России телепроекта «Я Топ Модель Плюс. Казань», основатель и руководитель школы моделей Plus Size Kazan, автор и руководитель проекта InstaShow «True Size Model», член ТРОО «Деловые женщины Татарстана».

В казанской акции приняли участие лидер и основатель движения Bodypositive Russia, Амбассадор европейского движения Bodypositivecatwalk Ева Росс (Инна Чистая) из Москвы,

представитель движения Bodypositive Russia в Северо-Западном регионе Ксения Василевская из Санкт-Петербурга, представитель движения Bodypositive Russia в Южном федеральном округе Ксения Усолкина (г. Ростов-на-Дону), модели Plus Size, участницы InstaShow «True Size Model», основательница центра помощи особенным детям, победительница Республиканского конкурса красоты и успешности среди семейных женщин «Миссис Татарстан — 2020» Гульнара Сиразиева со своей особенной дочкой, представители различных национальностей, люди с ограниченными возможностями.

«Мы надеемся затронуть чувства россиян и начать серию важных международных мероприятий в нашей великой стране и донести наши простые, но важные послания о любви к себе, к России, творчеству и уважении людей без дискриминации», — говорят организаторы фестиваля.

В рамках акции состоялось награждение участниц онлайн-проекта InstaShow «True Size Model». 13 участниц разного возраста, роста и параметров принимали участие в фотосессиях, дефиле, мастер-классах. Их старания оценивало звездное жюри, и по итогам набранных баллов организаторы InstaShow (Гарипова Регина, Иванова Анна и Раджабова Зарема) выявили победительницу, которой стала бухгалтер и по совместительству модель Plus Size Айгуль Набиуллина.