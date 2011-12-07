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В первое воскресенье сентября казанцы примут участие в фестивале экологического просвещения

6 сентября на Кремлевской набережной пройдет фестиваль экологического просвещения Life Festival «BIO». (0+)

Как жить органично и продуктивно в условиях большого города? На эти и еще множество вопросов о экологии, здоровье и органичном образе жизни смогут ответить для себя гости второго фестиваля Bio Life Fest в Казани. В программе фестиваля тематические лекции и мастер-классы, групповые тренировки и практики, шоу-программа и полезный фуд-корт, точка приема вторсырья от «Экологично Казань», экспозона эко-организаций города и многое другое. Фестиваль организован при поддержке Фонда президентских грантов. Начало мероприятия в 13 часов. Вход свободный, без возрастных ограничений.

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