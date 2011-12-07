Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане состоится встреча пограничников России

Встреча ветеранов-защитников границ страны посвящена 102-й годовщине образования пограничной службы России, а также 75-летию Победы над фашизмом.

Завтра, 5 сентября, на территории деревни Орел Лаишевского района Татарстана пройдет встреча пограничников со всей России, участие примут представители более 30 регионов России. Инициатором выступила общественная организация РТ «Содружество пограничников», сообщает пресс-служба организации. 

Встреча ветеранов-защитников границ страны посвящена 102-й годовщине образования пограничной службы России, а также 75-летию Победы над фашизмом. 

В программе встречи — обобщение опыта по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и помощь в профессиональной ориентации молодежи на службу в силовых структурах России. 

КВ
Лента новостей