В Татарстане состоится встреча пограничников России

Завтра, 5 сентября, на территории деревни Орел Лаишевского района Татарстана пройдет встреча пограничников со всей России, участие примут представители более 30 регионов России. Инициатором выступила общественная организация РТ «Содружество пограничников», сообщает пресс-служба организации.

Встреча ветеранов-защитников границ страны посвящена 102-й годовщине образования пограничной службы России, а также 75-летию Победы над фашизмом.

В программе встречи — обобщение опыта по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и помощь в профессиональной ориентации молодежи на службу в силовых структурах России.