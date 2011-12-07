Чем минувшее лето запомнилось нынешним первокурсникам?

Илья Володин, 19 лет, студент КФУ:- Июнь провел у себя на родине - на Камчатке. В июле уже был в Казани, поступал в главный университет столицы РТ. После поехал к дяде во Владимир ждать результатов. Для меня было приятной новостью, что я прошел на тот факультет, о котором мечтал, и уже в конце августа заселился в Деревню Универсиады.Алина Муртазина, 18 лет, студентка КФУ:- Часть лета провела дома. Сначала готовилась и сдавала ЕГЭ, потом был выпускной, который мне очень понравился и запомнился надолго. В июле подавала документы в разные вузы: Ижевск, Чебоксары и Казань. В конце месяца узнала, что поступила в КФУ, чему невероятно рада. В августе помогала родителям и гуляла с подругами.Ангелина Чернышева, 18 лет, студентка СамГМУ:- Летом сдавала ЕГЭ и поступила в Самарский медуниверситет. Удалось побывать в Санкт-Петербурге, Казани и Самаре, чему я очень рада. Посетила в этих городах различные достопримечательности и музеи. Впечатления от поездок останутся со мной надолго.Венера Сафина, 19 лет, студентка КГАСУ:- Два месяца каникул провела в загородном доме тети недалеко от родного города Бугульмы. С этими днями связаны самые яркие впечатления лета. Там у меня живут хорошие друзья, с которыми я проводила все свободное время. Каждый раз, уезжая оттуда, скучаю и хочу поскорее вернуться обратно.Чулпан Хабибрахманова, 18 лет, студентка КГАСУ:- Лето было незабываемым! Провела его в деревне Нижняя Чегодайка. Конечно, было много работы в огороде, но и свободного времени хватало. Часто гуляла с друзьями, а в жаркие дни бегала купаться на речку.Алсу Муртазина, 18 лет, студентка КГАСУ:- Отдыхала в лагере «Космос». Там было очень интересно и весело, а главное - меня научили работать в команде. Было множество испытаний, подготовленных нашими наставниками. Благодаря моим товарищам я справилась с каждым на отлично. Думаю, этот навык будет очень полезен и в жизни.Ремир Зиятдинов, 18 лет, студент КФУ:- Летом мы с семьей впервые побывали в Казани, в одном из развлекательных центров отмечали день рождения сестры. Очень понравилось! В центре полно интересных игр и вкусной еды. Провели там весь день и даже не заметили этого.