Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Чем минувшее лето запомнилось нынешним первокурсникам?

На этот вопрос «КВ» попросили ответить новоиспеченных студентов различных вузов.
Илья Володин, 19 лет, студент КФУ:- Июнь провел у себя на родине - на Камчатке. В июле уже был в Казани, поступал в главный университет столицы РТ. После поехал к дяде во Владимир ждать результатов. Для меня было приятной новостью, что я прошел на тот факультет, о котором мечтал, и уже в конце августа заселился в Деревню Универсиады.Алина Муртазина, 18 лет, студентка КФУ:- Часть лета провела дома. Сначала готовилась и сдавала ЕГЭ, потом был выпускной, который мне очень понравился и запомнился надолго. В июле подавала документы в разные вузы: Ижевск, Чебоксары и Казань. В конце месяца узнала, что поступила в КФУ, чему невероятно рада. В августе помогала родителям и гуляла с подругами.Ангелина Чернышева, 18 лет, студентка СамГМУ:- Летом сдавала ЕГЭ и поступила в Самарский медуниверситет. Удалось побывать в Санкт-Петербурге, Казани и Самаре, чему я очень рада. Посетила в этих городах различные достопримечательности и музеи. Впечатления от поездок останутся со мной надолго.Венера Сафина, 19 лет, студентка КГАСУ:- Два месяца каникул провела в загородном доме тети недалеко от родного города Бугульмы. С этими днями связаны самые яркие впечатления лета. Там у меня живут хорошие друзья, с которыми я проводила все свободное время. Каждый раз, уезжая оттуда, скучаю и хочу поскорее вернуться обратно.Чулпан Хабибрахманова, 18 лет, студентка КГАСУ:- Лето было незабываемым! Провела его в деревне Нижняя Чегодайка. Конечно, было много работы в огороде, но и свободного времени хватало. Часто гуляла с друзьями, а в жаркие дни бегала купаться на речку.Алсу Муртазина, 18 лет, студентка КГАСУ:- Отдыхала в лагере «Космос». Там было очень интересно и весело, а главное - меня научили работать в команде. Было множество испытаний, подготовленных нашими наставниками. Благодаря моим товарищам я справилась с каждым на отлично. Думаю, этот навык будет очень полезен и в жизни.Ремир Зиятдинов, 18 лет, студент КФУ:- Летом мы с семьей впервые побывали в Казани, в одном из развлекательных центров отмечали день рождения сестры. Очень понравилось! В центре полно интересных игр и вкусной еды. Провели там весь день и даже не заметили этого.
КВ
Лента новостей