Если в подъезде поселились бомж или неадекватный сосед

Кристина одна воспитывает сыновей-погодков. Живет в квартире, доставшейся от покойного отца, на предпоследнем этаже.- Бомжи появились в нашем подъезде примерно полгода назад, - рассказывает о проблеме женщина. - Если быть точными, они не бездомные, у каждого есть жилье, прописка, только домашние не пускают их домой. Видимо, настолько надоели родным со своей пьянкой, что уже видеть их не могут.Родня маргиналов, избавившись от них, вздохнула облегченно. А вот Кристина совсем потеряла покой. Условные бомжи обустроили себе ночлежку между 8-м и 9-м этажами, как раз напротив двери ее квартиры.- Живем с детьми без мужчины в семье, очень страшно бывает, когда возвращаюсь домой по вечерам, - говорит Кристина. - Пыталась с ними поговорить, уговорить, чтобы ушли из подъезда, так они просто отборным матом обложили и пригрозили кулаками меня успокоить.Кристина обратилась к участковому инспектору, но, по словам женщины, пользы от этого оказалось мало. Пропойц забрали в участок на 15 суток, после чего они вновь вернулись в подъезд. Только теперь бомжи ополчились на молодую маму и при каждой встрече стараются напугать, наговорить гадостей.- Даже не представляете, как страшно! - чуть не плачет женщина. - У соседок есть мужья или взрослые сыновья - бомжи ни слова им не говорят, боятся. А про меня узнали, что одинокая, вот и ведут себя нагло. Понятия не имею, что делать, куда обратиться.Участковый уполномоченный отдела полиции Авиастроительного района Казани Рустам Шарафеев прекрасно понимает переживания Кристины, но при этом разводит руками.- В наших служебных полномочиях, очерченных законом, как минимум провести беседу с нарушителями спокойствия, как максимум составить протокол об административном правонарушении и арестовать на 15 суток, - говорит Рустам Шарафеев. -Практика показывает, что ни первое, ни второе не работает. Как только бездомный выходит за пределы полицейского участка, он направляется на прежнее место обитания. А куда ему еще идти?И то правда, куда ему идти? Закон не запрещает бомжам передвигаться по городу. Российским законодательством не оговорено, какие действия должны предпринимать сотрудники полиции в отношении граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Если пьют в общественных местах, устраивают отхожие места в подъездах или разжигают костры там же, их могут наказать только штрафом или заключением до 15 суток.Юрист Руслан Галиуллин советует помимо правоохранительных органов искать управу на бездомных в управляющей компании. Именно эта организация отвечает за чистоту, порядок и соблюдение санитарных норм в местах общего пользования многоквартирных домов. Руководство УК обязано позаботиться о том, чтобы бездомные не смогли пройти в подъезд. Для этого нужно на собрании жильцов обсудить установку домофона на входной двери. А если жильцы не против и готовы платить, можно нанять консьержку. Чаще всего такого вахтера нанимают в новых, элитных домах.Если же и управляющая компания не справляется, то есть еще две организации, обязанные принять меры по обеспечению комфортного проживания граждан, - Роспотребнадзор и жилищная инспекция.Но самый действенный способ - все-таки собраться всем жильцам вместе, обсудить проблему и сообща решить, что делать. В идеале это установка домофона на входную дверь, чтобы у каждого жителя подъезда был свой магнитный ключ и ни один чужак без приглашения зайти не мог.Вместе надо принять решение, что делать с бездомными. Как ни крути, это люди с такими же, как и у всех граждан, правами. И надо отнестись к ним по-человечески. Попробовать вначале поговорить, предельно четко объяснить, что жить и гадить в подъезде нельзя. В качестве альтернативы предложить помочь переехать в Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. В Казани он находится в Авиастроительном районе, на улице Муромской. «Казанские ведомости» в одном из номеров рассказывали о правилах проживания в центре. Здесь принимают лиц без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы, выпускников детдомов, пенсионеров-инвалидов, попавших в трудную жизненную ситуацию.Максимальный срок пребывания в центре - 3 месяца, только на добровольной основе. Первый месяц бездомные живут бесплатно. Остальное время оплачивают либо из своих пенсий (пенсионная служба доставляет деньги непосредственно в центр), либо из заработка. Трудоспособные, имеющие документы, могут официально устроиться на работу. Если их нет - подрабатывать.Вход в центр свободный, двери закрываются только на ночь. Если постояльцы не появляются в течение трех дней и при этом не дают о себе знать, пропадают без уважительных причин, их отчисляют из учреждения.Если вопрос с бездомными хоть как-то можно урегулировать, то проблему с психически нездоровыми людьми, которых выгнали на улицу родственники, решить очень сложно. Причина тому - несовершенство закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Те, кто сталкивался хоть раз с этой ситуацией, уверены, что он, по сути, защищает только права людей, страдающих психическими заболеваниями, но не тех, кто живет с ними рядом.«Казанские ведомости» рассказывали о молодом человеке, не совсем здоровом психически, которого в подъезд выгнали отец и брат. Родственники объяснили этот поступок тем, что парня нельзя оставить в квартире одного, он открывает газ, устраивает беспорядок и так далее. Соседи в свою очередь жаловались, что молодой человек справляет нужду в подъезде, тащит туда мусор, словом, разводит антисанитарию.Были обращения в полицию, управляющую компанию, к уполномоченному по правам человека, но ситуация так и не решилась. Закон таков, что нездорового парня в психиатрический стационар на обследование могут положить только родственники, а отец наотрез отказался заниматься этим.Сейчас в одном из районов Казани повторяется подобная история. Только на этот раз в подъезд выгнали психически нездоровую девушку ее мама и бабушка. И снова пострадавшими оказались соседи, которые не могут найти выход и привлечь к ответственности родственников несчастной.Юрист Руслан Галиуллин так комментирует подобную ситуацию:- Соседям необходимо обратиться в правоохранительные органы, в частности, к участковому для разрешения следующих вопросов. Является ли гражданин психически больным в принципе? Насколько законно, что психически больной гражданин лишен права на жилище членами своей семьи? Есть ли основания для недобровольной (принудительной) госпитализации гражданина в стационарное лечебное учреждение, предусмотренной статьей 29 Закона РФ от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».При этом нужно понимать, что пока конкретное лицо не освидетельствовано и ему не поставлен соответствующий диагноз, формально оно не является психически больным. В соответствии со статьей 25 вышеназванного закона РФ заявление о принудительном освидетельствовании может быть подано родственниками лица, подлежащего психиатрическому освидетельствованию, врачом любой медицинской специальности, должностными лицами и иными гражданами. Такое заявление подается в письменном виде и должно содержать подробные сведения, обосновывающие необходимость освидетельствования, и указание на отказ лица либо его законного представителя от обращения к врачу-психиатру. В неотложных случаях, когда, по полученным сведениям, лицо представляет непосредственную опасность для себя или окружающих, заявление может быть устным.