Как не поддаться старости: 7 рецептов молодости от жительницы Казани Риммы Абдрахмановой

Душевное спокойствие- Вы даже не представляете, какое это наслаждение - вставать утром и никуда не спешить, - улыбается моя собеседница. - Правда, первые месяцы после выхода на пенсию ждала звонка с работы, особенно в те дни, когда шла подготовка документов для заработной платы сотрудникам, но, спасибо коллегам, не побеспокоили.Работа у бухгалтера очень ответственная, емкая. Чаще всего личную жизнь и семью эти работники отодвигают на второй план, думая в первую очередь о работе. Ничего, что приходится сидеть с отчетами, документами во внеурочное время, жертвовать своим отпуском, выходными днями, главное - чтобы в бухгалтерии был порядок и сотрудники огромного учреждения вовремя получали заработную плату.- На пенсии я получила наконец-то душевное спокойствие, которого мне так не хватало, - продолжает Римма Хадыевна. - Только в зрелом возрасте поняла, как это важно и нужно для организма - выспаться, проснуться с радостными мыслями, не спеша помолиться Богу, принять душ, выпить ароматного чая с вкусностями. Подчеркну - не спеша, не жуя кусок на ходу. Душевное спокойствие благотворно сказывается на всей нервной системе, а это значит, что и возрастные болезни отступают.Саморазвитие и образованиеВыйдя на пенсию, наша героиня целый год бездельничала, а потом пошла учиться в университет третьего возраста.- В первый год я записалась на курс по психологии, - вспоминает она. - Давно проявляла интерес к этой науке и не разочаровалась. Очень интересно и увлекательно проходили наши лекции. Для нас проводили тренинги, различные терапии. Многое, что нам преподавали, стала применять в своей жизни. Учеба понравилась настолько, что я записалась на курсы на второй год, только к другому преподавателю.Затем Римма Хадыевна решила получить знания по истории Казани и еще один учебный год посвятила изучению профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас ждет, когда снова начнутся занятия в университете третьего возраста.- Хочу научиться финансовой грамотности, - говорит она. - Хоть я и бухгалтер с многолетним стажем, не всегда разбираюсь в счетах-фактурах, в начислениях за коммунальные услуги. Надеюсь, специалисты научат. Учеба, умственная нагрузка хорошо стимулируют работу мозга, что поддерживает жизненный тонус и не дает стареть.Движение и танцыРимма Хадыевна в 49 лет начала заниматься восточными танцами, причем весьма успешно. За довольно короткий срок из ученицы выросла до профессиональной танцовщицы. В ее портфолио такие победы, как многократное золотое и серебряное первенство Казани и Татарстана по восточным танцам, бронза на Всемирной танцевальной олимпиаде в Москве в 2015 году, выход в финал чемпионата России - 2015 в Санкт-Петербурге.Выйдя на пенсию, Римма Хадыевна не отказалась от своего увлечения. Наоборот, по-хорошему пошла вразнос. Бальные исторические танцы, фламенко, хастл, бачата - и это далеко не весь перечень танцевальных направлений, которые она стала осваивать.- Сейчас я не представляю свою жизнь без танцев, - признается наша героиня. - На пенсии для моего увлечения стало больше времени. С единомышленницами из студии исторического бального танца под руководством народного артиста РТ Рифата Абульханова мы все лето протанцевали на Кремлевской набережной в рамках проекта «Социальные бальные танцы». Танцы проходили каждую пятницу и субботу. Вы не представляете, какой заряд энергии и желания жить получаешь на таких занятиях.Мои одностудийцы перещеголяли меня в возрастном смысле. Есть такие, которые в 83 года танцуют фламенко! Вот на них хочется равняться и не стареть долго, как они.Не работать на пенсииЭто самое спорное правило Риммы Хадыевны. Как можно на пенсии не работать и прожить на 14 тысяч рублей в месяц?!- Это сверхсложная задача, - соглашается собеседница. - И тем не менее, выйдя на пенсию, я ни дня больше не работала.Чтобы не вызывать раздражение у нашего читателя, расписываем все ее расходы на месяц. Римма Хадыевна живет с 20-летней дочерью-студенткой. Сын отделился, живет самостоятельно, зарабатывает и оплачивает коммунальные расходы маминой квартиры.- Спасибо сыну, это большая помощь для меня, - говорит Римма Хадыевна. - Я много езжу по городу, но благодаря пенсионной транспортной карте траты не сильно бьют по бюджету. Дочери помогает ее отец, ежемесячно выделяет какую-то сумму. Она самостоятельно покупает одежду, оплачивает телефонные и транспортные расходы. Слава богу, у нас со здоровьем пока все в порядке, поэтому на лекарства тратимся минимально. Львиная доля пенсии уходит на продукты. Как только получаю деньги, покупаю 3 килограмма мяса на месяц, картошку, крупы. Муку беру мешками, потому что много и часто пеку, а остальные продукты - по мере возможности. 1 тысяча рублей уходит на танцевальные занятия. Хорошо, что в клубе «Жизнелюб» все бесплатно, для нас, пенсионеров, это очень-очень хорошо. Стараюсь экономить, но все же неделя перед пенсией всегда бывает тяжелой в материальном плане. Несмотря на это, работать не собираюсь. Я хочу жить, жить каждый день, наполняя его интересными событиями, занятиями, встречами. Пусть немного сложно с деньгами, зато не скучно и не одиноко.Рожать в 40 летА это правило провокационное, но тем не менее имеет место быть.- Младшую дочь родила в 40 лет, - признается Римма Хадыевна. - Материнство в столь зрелом возрасте - шаг ответственный. Много раз подумаешь, прежде чем согласишься. Я сделала это и ни разу не пожалела. Рада, что родила дочь. Рядом с ней молодею и душой, и телом. Мне нельзя болеть, надо держать себя в хорошей физической форме, чтобы подольше быть с моими детьми, понянчиться с внуками, когда наступит это время.Питание без излишествЕще одно правило молодости на пенсии - умеренное питание.- В какой-то мере скромная пенсия вынудила сократить расходы на гастрономические излишества, но большей частью я сама пришла к правильному питанию, - говорит Римма Хадыевна. - Совсем отказалась от сливочного масла, яиц, колбасы, кондитерских изделий. Не хочу накапливать холестерин, иметь проблемы с сахаром в крови.Готовит Римма Хадыевна каши, супы на мясном бульоне, блюда из картофеля. И, как уже говорилось, много печет, причем в дрожжевое тесто не кладет яйца и прочую сдобу, только растительное масло, вода, мука.- Слава богу, не голодаем, - резюмирует женщина. - А не полнеем, потому что много двигаемся.Быть готовым к экспериментамВ свои почти 60 лет Римма Хадыевна не боится экспериментов. В этом году она участвовала в городском конкурсе красоты и мудрости «Алтынбике-2018», где ей присвоили титул «Мисс Изящество». Совсем скоро она поедет в Арабские Эмираты в качестве подружки невесты.- В жизни не была свидетельницей на свадьбах, а тут наша 24-летняя руководительница студии выходит замуж и предложила стать подружкой невесты, - смеется Римма Хадыевна. - Сейчас вместе с остальными подружками разучиваем новый танец для выступления перед гостями.