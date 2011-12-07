Как помочь автомобилю пережить зиму?

Подготовка автомобиляПозаботиться о железном коне следует задолго до падения столбика термометра ниже 0 °С. Несколько простых действий помогут вам встретить зиму во всеоружии.Замените маслоНаиболее оптимальными для зимнего периода являются жидкости с вязкостью 5W30. При этом какое масло выбрать - минеральное, полусинтетическое или синтетическое, решать вам. Однако специалисты сервиса не рекомендуют менять минеральное масло на синтетическое на автомобиле с большим пробегом - это может грозить течью сальников. Вместе с маслом, разумеется, следует провести замену масляного фильтра.Замените жидкость в бачке омывателяДо наступления холодов следует перейти на незамерзающую жидкость. При этом важно прокачать «незамерзайку» через всю систему, чтобы вывести остатки воды. В противном случае с первыми морозами часть патрубков могут замерзнуть, а отогревать их сложнее, нежели бачок.Замените охлаждающую жидкостьНеобходимо отслеживать срок эксплуатации охлаждающей жидкости в системе охлаждения авто. Если антифриз или тосол выработали свой срок эксплуатации, их рабочие параметры снижаются, а следовательно, падает функциональность.Поменяйте резину. Переход на зимние шины - обязательная процедура. Летняя резина начинает становиться «дубовой» уже при среднесуточной температуре в +5 °С. Из-за этого ухудшается сцепление с дорогой. Ставить ошипованные шины или обычную зимнюю резину - решать вам. Однако при частых поездках за город специалисты рекомендуют брать шипованные шины. Напомним, что устанавливать соответствующий знак с буквой Ш на заднее стекло машины сейчас не обязательно.Проверьте электроникуОсмотрите аккумулятор автомобиля. Он должен быть чистым, сухим, не иметь трещин и подтеков. Проверьте уровень электролита и долейте его до требуемого значения. После этого необходимо провести подзарядку аккумулятора. Обратите внимание на состояние ремня генератора - нет ли на нем трещин, масла, достаточно ли натяжение. Осмотрите контакты в моторном отсеке на предмет окисления. Обработайте их специальной токопроводящей смазкой, а также изолируйте от попадания внешней влаги. Дополнительно можно поставить новые свечи зажигания и силиконовые щетки на дворники.ЭксплуатацияАвто к зиме мы подготовили. Но как его эксплуатировать, чтобы нарекания были минимальными и не пришлось расплачиваться за зимовку летом?Используйте автохимию. Ранней зимой часто случаются перепады температур. Это негативно сказывается на состоянии пластиковых элементов и резиновых уплотнителей автомобиля - могут появиться трещины. Дабы избежать этого, обработайте их силиконовой смазкой до наступления морозов, а также после каждого посещения автомойки. Обработайте замки и петли специальными смазками, которые имеют водоотталкивающие свойства, это минимизирует риск их замораживания.Заполняйте бензобакСпециалисты рекомендуют заполнять бензобак автомобиля более чем на 50% объема. Благодаря этому в нем будет меньше воздуха. Ведь в воздухе содержатся водяные пары, которые кристаллизируются. Эти микрокристаллы оседают в топливе, после чего негативно воздействуют на топливную систему и бензонасос.Очищайте автомобиль от снега. Старайтесь счищать выпавший снег как можно быстрее. Во-первых, это позволит максимально очистить кузов автомобиля. Во-вторых, в толстых слоях снега может возникать оледенение, бороться с которым гораздо сложнее.Не очищайте иней и лед силойЕсли на автомобиле образовалась корочка льда и инея, не пытайтесь ее удалить физической силой - есть риск оставить царапины на лобовом стекле и кузове. Заведите машину и прогревайте салон автомобиля. Через некоторое время удалить лед скребком с теплого лобового стекла не составит труда. Не очищайте лед и иней с кузова автомобиля - вместе с ними вы можете лишиться части краски. Практика показывает, что при эксплуатации автомобиля они растают сами.Двигайтесь аккуратноСтарайтесь первые километры после запуска двигателя двигаться со скоростью не более 40 км/ч. Во-первых, это позволит двигателю плавно подойти к рабочим температурам, что немаловажно в условиях повышенной зимней нагрузки. Во-вторых, шины и амортизаторы автомобиля за ночь также замерзают. Для разогрева и возвращения их рабочих качеств необходимо около 2 км, считают эксперты.Имейте в багажнике буксировочный тросТрос поможет вам и другим участникам движения на зимней дороге. При помощи троса вы быстро вызволите автомобиль из снежного плена. Желательно покупать плетеный трос, который значительно прочнее по своим характеристикам. Не гонитесь за дешевизной, это говорит о качестве продукции. При сильном рывке дешевые тросы часто рвутся и, что особенно печально, наносят повреждения кузову. Также имейте в багажнике кусок картона, на который вы сможете лечь и осмотреть автомобиль снизу, не испачкав одежду.