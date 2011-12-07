ПАО «КАМАЗ» разрабатывает новый газовый двигатель для своих грузовиков. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Когогин на Международном форуме по энергетике «Российская энергетическая неделя» в Москве. Соответствующая информация размещена на сайте «КАМАЗа».Компания уже выпускает газовые двигатели. Однако первые из них при рабочем объеме 12 литров имели мощность 240 лошадиных сил, сейчас — 320 – 400 лошадиных сил, а мощность рядного 12-литрового двигателя нового поколения превысит 450 лошадиных сил, сообщил Когогин.«Еще 10 лет назад газовые автомобили уступали дизельным в первую очередь по мощности двигателей и пробегу на одной заправке, но в результате значительных достижений последних лет в развитии газомоторной техники ее технические характеристики не только достигли уровня дизельной, но по некоторым параметрам и превзошли ее», — отметил гендиректор компании. Кроме того, газовые двигатели менее шумные и не требуют сложнейшей системы нейтрализации выхлопных газов для соответствия современным экологическим стандартам («Евро-5» и «Евро-6»), подчеркнул Когогин.Также он опроверг существующие стереотипы о повышенной опасности газовых двигателей. По классификации МЧС газу присвоен самый низкий, четвертый класс опасности, что обусловлено его физическими свойствами.