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«КАМАЗ» разрабатывает новый газовый двигатель

Мощность рядного 12-литрового двигателя нового поколения превысит 450 лошадиных сил, отметил гендиректор «КАМАЗа».
ПАО «КАМАЗ» разрабатывает новый газовый двигатель для своих грузовиков. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Когогин на Международном форуме по энергетике «Российская энергетическая неделя» в Москве. Соответствующая информация размещена на сайте «КАМАЗа».Компания уже выпускает газовые двигатели. Однако первые из них при рабочем объеме 12 литров имели мощность 240 лошадиных сил, сейчас — 320 – 400 лошадиных сил, а мощность рядного 12-литрового двигателя нового поколения превысит 450 лошадиных сил, сообщил Когогин.«Еще 10 лет назад газовые автомобили уступали дизельным в первую очередь по мощности двигателей и пробегу на одной заправке, но в результате значительных достижений последних лет в развитии газомоторной техники ее технические характеристики не только достигли уровня дизельной, но по некоторым параметрам и превзошли ее», — отметил гендиректор компании. Кроме того, газовые двигатели менее шумные и не требуют сложнейшей системы нейтрализации выхлопных газов для соответствия современным экологическим стандартам («Евро-5» и «Евро-6»), подчеркнул Когогин.Также он опроверг существующие стереотипы о повышенной опасности газовых двигателей. По классификации МЧС газу присвоен самый низкий, четвертый класс опасности, что обусловлено его физическими свойствами.
КВ
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