Казань примет саммит о подготовке кадров для новой экономики

Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе очередного совещания Президента России Владимира Путина с членами правительства. Она отметила, что на чемпионате по рабочим профессиям EuroSkills в Будапеште Россию представляли 48 человек из 17 регионов страны. В соревнованиях участвовали команды 29 стран. За победу боролись 600 участников в 41 компетенции. Российская сборная показала блестящий результат, завоевав девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и 10 медальонов за профессионализм, передает официальный портал worldskills.ru. Татьяна Голикова напомнила, что в 2019 году мировой чемпионат WorldSkills по рабочим профессиям пройдет в Казани. По ее словам, для участия уже зарегистрировались 64 страны, ожидается, что соревноваться будут более полутора тысяч человек по 56 компетенциям. Помимо основной программы соревнований по инициативе WorldSkills Russia будет организована экспериментальная площадка FutureSkills, которая позволит продемонстрировать современный облик и потенциал российской экономики через призму профессий будущего.По словам Татьяны Голиковой, в реализуемом проекте «Образование» есть направление «Молодые профессионалы». Оно учитывает работу в рамках стандартов WorldSkills. В ближайшие шесть лет на поддержку направления «Молодые профессионалы» - а это в основном среднее профессиональное образование - предусмотрено использовать 146 миллиардов рублей.Спикер привела несколько цифр. К 2024 году будет сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки, создано не менее 5 тысяч мастерских, оснащенных в соответствии с современными требованиями, в том числе учитывающих стандарты WorldSkills. Кроме того, будет подготовлено не менее 35 тысяч преподавателей, мастеров производственного обучения, для которых предусмотрено повышение квалификации, и одновременно 10 тысяч из них станут сертифицированными в качестве экспертов WorldSkills.КстатиВ составе сборной России на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills за победу боролись шесть представителей из Татарстана. Они завоевали три золотые медали и одну серебряную. Золотые медали в Будапеште заслужили татарстанцы Альберт Минеев в компетенции «Инженерный дизайн CAD», Павел Фадеев и Андрей Дюбанов в «Мобильной робототехнике». Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Instagram поздравил российских участников соревнований с победой. Россия впервые заняла первое место в медальном зачете европейского чемпионата по профессиональному мастерству.