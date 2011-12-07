Лучший автобабай Татарстана живет в Набережных Челнах

2 октября в Казани прошел финал республиканского конкурса водительского мастерства среди мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Соревнования были посвящены Международному дню пожилых людей, который во всем мире отмечают 1 октября, сообщает УГИБДД МВД по РТ.Впервые подобные соревнования прошли в 2011 году. В них приняли участие ветераны Госавтоинспекции. С 2012 года в городах и районах республики стали проводиться предварительные этапы, в ходе которых определяются участники финала в Казани. Организаторы - УГИБДД МВД по Республике Татарстан, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Татарстанская республиканская организация общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».В этом году в финале приняли участие 42 автолюбителя. Они продемонстрировали практические навыки управления легковым автомобилем при выполнении специальных упражнений на время, а также уровень знаний правил дорожного движения.В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров. От имени правительства Татарстана он поздравил конкурсантов с Международным днем пожилых людей, поблагодарил их за доблестный труд на благо общества, пожелал крепкого здоровья и безопасных дорог.По результатам конкурса в зачете среди мужчин победил Павел Еремин из Набережных Челнов. Второе место занял Эльфак Мифтахов из Казани. Бронзу завоевал Юрий Посыпкин из Нижнекамского района. Среди автоледи первой стала НатальяБерезовская из Бугульминского района. Вторая ступень пьедестала покорилась Ларисе Пашковой из Зеленодольского района. Третьей стала Рузалия Валиуллина из Лаишевского района. Победители были награждены кубками, медалями и памятными лентами.76-летние казанец Эльфак Мифтахов и апастовец Рагип Хусаинов были отмечены спецпризом как самые почтенные участники конкурса.