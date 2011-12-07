Медалист Euroskills 2018: После такой победы нас должны пригласить работать как минимум в «Татнефть»

Сегодня в Международный аэропорт «Казань» прибыли татарстанские участники и победители Euroskills Budapest 2018. Заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки Рафис Бурганов поздравил чемпионов и вручил цветы. В зале ожидания встречающие устроили настоящее шоу с ростовыми куклами, танцами и плакатами. Студенты Казанского инновационного университета спели песню в честь героев республики.Победительница в сфере предпринимательства Карина Халеева поделились своими ощущениями. «У меня сейчас есть несколько идей по поводу своего бизнеса в Татарстане. Мы с партнером планируем заняться обучением в сфере предпринимательства, вести бизнес-тренинги. Мне поступает множество предложений от крупных компаний о сотрудничестве, но после такой победы нас должны приглашать как минимум в Татнефть», — призналась золотая медалистка. Ранее ИА «Татар-Информ» сообщало, что cборная России с триумфом завершила чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в Будапеште. В состав национальной сборной вошли 6 представителей из Татарстана, из которых 3 участника завоевали золотые медали и одну серебряную.