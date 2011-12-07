Осенний призыв в армию: какие новшества ждут парней из Татарстана?

Наиболее заметным новшеством станет возможность для молодых людей, трудившихся до прохождения срочной военной службы в государственных организациях Татарстана, вернуть свое рабочее место с сохранением должности не ниже прежней в течение трех месяцев после возвращения на гражданку. Инициатива была предложена Прокуратурой РТ, в данный момент этот вопрос по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова прорабатывается рабочей группой, которую возглавляет заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.- На совещании у Президента РТ обсуждался вопрос о сохранении места работы призывниками, которые до службы в армии трудились на предприятиях, заводах и в организациях, - заметил Сергей Погодин. - Рустам Минниханов дал соответствующее поручение, которое было поддержано Военным комиссариатом РТ.В остальном призывная кампания обещает пройти традиционно. В общей сложности вызову на призывные пункты подлежат около 18 тысяч молодых людей 1991 - 2000 гг. рождения. Сохраняется тенденция сокращения числа отправляемых на службу: из Татарстана еще недавно в каждый призыв в армию отправляли 4000 человек, в нынешний планируется отправить всего 3500 призывников. При этом предпочтение будет отдаваться ребятам, получившим высшее или среднее профессиональное образование, а также гражданам старшего возраста, не прошедшим службу в прошлые годы по разным причинам.Особый акцент Сергей Погодин сделал на том, что граждане, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, могут отказаться от прохождения срочной службы в пользу контракта на два года. Помимо повышенного денежного довольствия, более комфортных условий проживания и материального обеспечения военнослужащие, отслужившие по контракту пять лет, имеют право на льготные условия приобретения жилья, так называемую военную ипотеку. Также военный комиссар пригласил всех заинтересованных казанцев на акцию «Военная служба по контракту - твой выбор», которая пройдет 20 октября на площадке у центра семьи «Казан». Помимо полезной информации о военной службе гостей мероприятия ожидают выставка военной техники и выступление авиагруппы «Стрижи».Традиционно многие татарстанские призывники - около тысячи человек - отправятся служить в части Центрального военного округа. Примерно 45% татарстанских ребят пополнят ряды сухопутных войск, остальные будут направлены в ВМС, РВСН, ВКС, ВДВ, Национальную гвардию и другие виды и рода войск РФ. Часть призывников направят в научные роты, наиболее достойные татарстанцы будут нести почетную службу в Президентском полку.Ряд категорий граждан имеют право отказаться от прохождения службы в вооруженных силах в пользу альтернативной ее формы, где срок службы составляет от 18 до 21 месяца. Сергей Погодин отметил, что таким гражданам необходимо оповещать о своем решении военкомат заранее, примерно за полгода. В весенний призыв на альтернативную службу были призваны 11 граждан, 10 из которых трудятся на татарстанской почте, еще один - в Елабужском психоневрологическом интернате. В осеннюю призывную кампанию на альтернативную службу планируется направить 24 татарстанца.На призывном пункте будущим солдатам и матросам обеспечивается трехразовое горячее питание, в дорогу до места службы выдаются сухие пайки. Также призывникам выдаются комплект повседневной формы, набор предметов личной гигиены и две электронные карты. Первая содержит личные данные призывника, вторая - обычная банковская карточка, на которую боец будет получать денежное довольствие от государства (2000 рублей в месяц, 3000 рублей - для сирот) и переводы от родителей и близких. Также призывникам выдадут бесплатные сим-карты со специальным тарифом в рамках федерального проекта «Позвони маме». Сиротам помимо сим-карт бесплатно выдаются мобильные телефоны.Татарстан имеет 64 шефских соглашения с воинскими частями, только в нынешний призыв туда отправятся служить 1000 парней. Кроме того, представители администрации муниципальных районов регулярно посещают места прохождения службы татарстанских ребят. В течение весеннего призыва они совершили 13 таких визитов, а в 9 воинских частях прошли Дни татарской кулинарии.Для обеспечения безопасности прав призывников и военнослужащих в Татарстане действуют «горячие линии» Военного комиссариата РТ и Военной прокуратуры Казанского гарнизона. Андрей Сысолятин отметил, что жалоб на неуставные отношения в воинских частях Татарстана в этом году не поступало. В общей сложности за 9 месяцев 2018 года на «горячие линии» поступило около 30 звонков с жалобами от призывников. По словам Андрея Сысолятина, около 90% жалоб касалось неверных, по мнению заявителей, заключений медицинских комиссий. В таких случаях назначались дополнительные освидетельствования и исследования.