Татарстан поддержит субсидиями перевод на метан не менее 3 тыс. автомобилей до 2021 года

Правительство Татарстана продолжит оказывать меры поддержки компаниям и частным лицам для перевода техники на компримированный природный газ. Об этом сегодня сообщил заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров.«Продолжаем программу, которая позволяет компенсировать стоимость оборудования для перевода техники на природный газ. Планируем не менее 3 тыс. транспортных средств за 3 года перевести. Если мы эту работу выполним в течение 3 лет, то объем потребления газа на территории Татарстана мы легко увеличим за 100 млн кубометров», — сказал Гафаров, выступив в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.По словам вице-премьера, за последние 5 лет объем потребления компримированного пригородного газа в Татарстане вырос с 4,5 до 30 млн кубометров. Как отметил Гафаров, благодаря мерам господдержки, в Татарстане с 2013 года было переоборудовано на метан около 2 тыс. единиц техники, кроме того закуплено около 2,1 тыс. единиц новой техники, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива.«Тем, кто обращается, — физическим и юридическим лицам, стало проще окупить оборудование, которое они устанавливают на технику», — пояснил вице-премьер.