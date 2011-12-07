В Казани идет реставрация Азимовской мечети и Петропавловского собора

В Татарстане в перечень проекта помимо Азимовской мечети и Петропавловского собора попали Ново-Слободская мечеть, Сергиевская церковь в Свияжске, храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани.На этой неделе качество проводимых работ оценили члены Общественного совета по вопросу выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия в рамках проекта «Историческая память». Как отметил депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов, на реставрационные работы двух храмов было выделено около 160 миллионов рублей. Так, на ремонт Азимовской мечети поступило около 54,67 миллиона рублей, а для реставрации в Петропавловском соборе - 108,69 миллиона.Реставрация Азимовской мечети близится к завершению. Уже закончены кровельные работы, отремонтирован фасад, проведены инженерные коммуникации, отреставрирован внутренний декор. На очереди - реставрация минарета. Главный архитектор проектов реставрации Рания Раимова подчеркнула, что при проведении работ в Азимовской мечети главной задачей являлось сохранение ее аутентичности, в том числе используемых материалов. Особую сложность вызвала крыша необычной формы, из-за конструкции которой на кровле скапливалась влага, проникавшая в балочные перекрытия. В результате последние серьезно пострадали и были заменены. Стоял вопрос об изменении формы крыши, дабы избежать повтора подобной ситуации. Тем не менее было решено сохранить первоначальный вид мечети, применив иные методы водоотвода.Петропавловский собор в свою очередь встретил комиссию, практически полностью опутанный строительными лесами. На первый взгляд могло сложиться впечатление, что работы здесь только начаты, однако это не так. Реставрация началась еще весной.С этого момента были проведены крайне важные работы по укреплению фундамента. Рания Раимова пояснила, что различные участки фундамента храмового комплекса строились и реставрировались начиная с XIX века. В части стен зданий появились трещины. Теперь угрозы зданию собора были ликвидированы: фундамент укреплен, а трещины в стенах «прошиты» раствором по особой технологии. Также был отреставрирован главный крест храма, его разобрали по частям, каждую из которых отдельно золотили, в том числе и корону, после чего водрузили на место. На сегодняшний день ведутся работы по реставрации фасада. Архитекторами было принято решение восстановить собор в изначальном виде - с открытыми папертями и лестницами. На очереди - реставрация интерьеров. Стоит отметить, что работы пока не затронули колокольню собора, которая также имеет проблемы с фундаментом и уже сейчас дала крен, пусть и едва заметный.Реставрация Петропавловского собора продлится не менее двух лет, причем для ее продолжения потребуются дополнительные средства. Впрочем, по словам депутата Госдумы РФ, координатора проекта «Культура России» Сергея Попова, работы должны продолжаться.- Здесь вопрос даже не финансовых средств, а именно качества, чтобы собор после реставрации стоял еще и 100, и 200, и 300 лет, ведь это наша историческая память, - заметил Попов. - К сожалению, существует немало примеров, когда поспешные, не до конца проработанные решения приводят к тому, что через определенное количество времени приходится возвращаться и доделывать. Хочу заметить, что с нашими проектами такого не происходило.