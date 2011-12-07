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В Казани пройдет второй Международный турнир по самбо на Кубок Президента РТ

С 5 по 7 октября в центре единоборств «Ак Барс» во второй раз пройдет Международный турнир по самбо на Кубок Президента РТ.
200 спортсменов из 25 стран мира выйдут на ковры, чтобы поспорить за награды соревнований. Борьба пройдет в 27 весовых категориях по спортивному и боевому самбо. Победители смогут получить звания мастеров спорта международного класса, а также заработать рейтинговые очки для выступлений на Европейских играх 2019 года.
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