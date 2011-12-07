В Казани пройдет второй Международный турнир по самбо на Кубок Президента РТ

200 спортсменов из 25 стран мира выйдут на ковры, чтобы поспорить за награды соревнований. Борьба пройдет в 27 весовых категориях по спортивному и боевому самбо. Победители смогут получить звания мастеров спорта международного класса, а также заработать рейтинговые очки для выступлений на Европейских играх 2019 года.