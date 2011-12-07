В парках и скверах пройдут городские субботники

Всем желающим присоединиться к субботнику предоставят необходимый инвентарь, специальные фирменные рабочие фартуки и горячий чай. Участникам предстоит помыть памятники, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, а также поучаствовать в посадке деревьев. Особенностью уборки станет раздельный сбор мусора.6 октября с 10.00 субботники пройдут в парках «Черное озеро», «Континент», «Калейдоскоп», «Сосновая роща», скверах им. Аксенова, «Дербышки» и Лядском саду. 13 октября с 10.00 можно будет убраться в Горкинско-Ометьевском лесу, парках им. Урицкого, им. Горького, им. Тинчурина, Победы, «Крылья Советов» и на набережной озера Кабан. Всех, кто желает принять участие в субботнике, просят обратиться по телефону +7 (843) 239-44-33.