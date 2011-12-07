В Татарстане ждут приезда султана малазийского штата Джохор

Власти Татарстана ожидают визит султана штата Джохор, входящего в состав Малайзии, господина Ибрагима Исмаила. Об этом рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов во время интервью ИА «Татар-информ».«Состоялась встреча на высоком уровне Президента Татарстана с султаном штата Джахор господином Ибрагимом Исмаилом. Это человек из королевской семьи, с активной жизненной позицией. Мы надеемся, что состоится встречный визит делегации во главе с султаном в Республику Татарстан», — сказал глава республиканского ведомства. Он добавил, что дата визита султана штата Джохор уточняются.Президент РТ Рустам Минниханов встретился с господином Ибрагимом Исмаилом во время рабочей поездки в Малайзию в середине сентября. Минниханов пригласил делегацию малазийского штата на XI Международный экономический саммит «Россия — исламский мир» — «Казаньсаммит», который пройдет в апреле 2019-го, а султана — в любое удобное ему время.Правящий султан Ибрагим Исмаил ибн Алмархум Султан Искандар Аль-Хадж носит титул «25-й султан Джохора и 5-й султан современного Джохора». Как сообщает интернет-журнал Asia Russia Daily, султан является поклонником мотоциклетного спорта и учредил в штате ежегодный 1000-километровый мотопробег.