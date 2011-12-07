Более 378 тысяч человек по всему миру участвовали в акции «Татарча диктант»

В официальном Instagram-аккаунте проекта «Татарча диктант» опубликовали предварительное число участников Всемирной образовательной акции.

Исходя из публикации, известно, что в проверке грамотности на татарском языке участвовали 378 875 человек по всему миру. Для написания диктанта были организованы 2,3 тыс. площадок, 1,8 тыс. — в Татарстане, 50 — в других странах, 30 — в Башкортостане.

Оценки за диктант можно узнать на сайте в разделе «билгем нинди?». Результаты его будут сообщены до 1 ноября.