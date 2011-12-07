«Это неизбежная мера»: Татарстан готов ввести QR-коды и всех вакцинировать?

Количество заболевших людей ковидом в стране продолжает неуклонно расти. Регионы как под копирку вводят все новые и новые ограничения. Например, в том же Башкортостане или Чувашии на концерт или в театр можно будет попасть только с наличием QR-кода, либо после вакцинации.

Масла в огонь подлила и руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова. На совещании с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным она заявила, что в России отменены массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора, массовые мероприятия остановлены по всей стране. Проводить их можно только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Собираются ли в Татарстане вводить QR-коды и отменять массовые мероприятия — читайте в репортаже отдела спецпроектов «КВ».

«Каждый день теряем людей»

Не добавило позитива для татарстанцев и сообщение с «планерки» от Президента РТ Рустама Минниханова. Еще накануне было известно, что республиканские власти крайне недовольны низкими темпами вакцинации. К примеру, Премьер-министр РТ Алексей Песошин заявил, что люди могли бы вакцинироваться и активнее.

В свою очередь Рустам Минниханов поручил усилить работу по вакцинации в республике и ужесточить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Также Президент Татарстана обратил внимание Управления Роспотребнадзора по РТ на усиление контроля за соблюдением ограничительных мер не только на мероприятиях с участием большого количества людей.

«Каждый день теряем людей. Ценнее здоровья наших граждан нет ничего», — сказал Минниханов.

Особенно Президента Татарстана волнует вопрос вакцинации среди жителей старше 60 лет. На сегодняшний день в этой категории привиты всего 23,5% граждан.

Такие решения и неудивительны, ведь за прошедшие сутки в Татарстане выявили 70 новых случаев заболевания ковидом и откровенно говоря, такие цифры совсем не радуют.

Россиян призывают пройти вакцинацию

Глава Роспотребнадзора РФ призвала россиян пройти вакцинацию. На данный момент в стране нет коллективного иммунитета. Сейчас в России вакцинированы около 40 миллионов человек, напомнила она.

При этом Попова отметила, что врачи внимательно следят за ситуацией с COVID-19 в стране.

«Набор инструментов мер для стабилизации эпидситуации отработан, методически обеспечен. Все сопровождение выполняется. Главные государственные санитарные врачи четко следят за ситуацией и своевременно дают предложения», — добавила главный санитарный врач страны.

Она также напомнила о недопустимости контактов с другими людьми тех, кто из-за заражения коронавирусом находится на самоизоляции, подчеркнув, что контроль за такими пациентами должен быть усилен.

«Человек, который находится на самоизоляции, не может контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе проживает. Он не может распространять инфекцию, потому что в этом случае он попадает под ответственность как административную, так и уголовную, если кто-то заболевает дальше», — сказала Попова.

В российских регионах необходимо организовать систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

Ограничения из-за COVID-19 в регионах, как правило, адекватны ситуации. Однако вопрос контроля за их соблюдением стоит остро. При этом главный санитарный врач страны все же отметила, что право на введение ограничений остается за регионами. Кому, где и что запрещать решат сами главы регионов.

Подтвердила ее слова и руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимов. «В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию», — рассказала она.

То есть пока никаких дополнительных ограничений в Татарстане не вводилось.

«Все идет к тому чтобы ввести QR-коды»

Соседние с Татарстаном регионы активно внедряют у себя систему QR-кодов, чтобы снизить темпы роста заболеваемости коронавирусом. Но в республике пока к таким мерам не прибегают. Наша редакция решила обратиться за комментарием в Управление Роспотребнадзором по РТ по поводу введения QR-кодов в Татарстане. Однако оперативного ответа от ведомства получить не удалось.

В связи с этим мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию нашего постоянного эксперта, экономического и политического обозревателя, автора телеграмм-канала Bikbov.guru Альберта Бикбова.

По его мнению, сейчас в республике все идет к тому чтобы ввести QR-коды.

«Мы видим, как в других регионах начинается внедрение QR-кодов. И сама ситуация с коронавирусом ухудшается, Мы видим, как число заболевших бьет рекорды по России и в Татарстане. По смертям такая же тяжелая статистика. Основная причина — это массовые мероприятия, нахождение людей в местах массового скопления людей. И одна из превентивных мер — это введение QR-кодов. Я думаю, эта система будет введена не позже, чем через две-три недели», — сказал Бикбов.

Это неизбежная мера, которая поможет найти баланс между посещением общественных мест и сохранением здоровья граждан, отметил эксперт.

«Как показал опыт прошлогоднего „сидения“ дома, народ, в большинстве своем, негативно воспринимал все эти ограничения, человек — существо социальное. Он хочет общаться, он хочет находится с себе подобными, встречаться, разговаривать, отдыхать. Тогда у народа реакция был резкая. И для того чтобы совместить ограничения и безопасность людей система QR-кодов устанавливает баланс», — подчеркнул собеседник издания.

Эксперт спрогнозировал, что с введением кодов, например, у общепита, может моментально упасть выручка. Потому как люди не побегут сразу вакцинироваться, и такая экономически сложная ситуация может затянуться.

«Не сразу все перейдут на QR-коды, не сразу все побегут вакцинироваться. И здесь будет проседание. Я оцениваю его величину в районе 20-30%. Мы видим, что вакцинировалось не так уж много процентов населения. В Татарстане эта цифра составляет 44%, а для коллективного иммунитета эта цифра должна быть выше как минимум в два раза. И поэтому будет падение во всех секторах экономики, которые связаны с культурно-массовыми мероприятиями», — заключил он.