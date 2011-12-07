Лидер рейтинга milliard.tatar: сайт помогает всем татарам мира стать ближе

Сайт milliard.tatar помогает татарам со всего мира объединяться на одной площадке. Таким мнением с корреспондентом «КВ» поделилась лидер рейтинга татар сайта Эльвира Садриева.

«Я каждый день посещаю сайт milliard.tatar. Мне очень нравится проект, хотелось бы, чтобы в нем было больше татар. Я также приглашала на сайт татар из Америки. Хочется, чтобы побольше мировых татар объединялись на этой площадке. Моя цель привлечь как можно больше татар», — сказала она.

По словам девушки, интересные материалы выкладывают не только на платформе, но и в соцсетях проекта. Из последних статей Эльвиру больше всего зацепил текст про Земфиру.

Также она отметила, что у нее в клане много участников, поэтому это вывело ее на первое место в рейтинге. Сейчас на сайте нет возможности общаться с другими пользователями, но она надеется, что эта функция появится в ближайшее время.

На страничке Эльвиры Садриевой показано, что она татарка на 100%, а также выведен весь список людей, которых она успела пригласить и список добрых дел, которые она может сделать для участников сайта.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сайт miliard.tatar продлил конкурс «Кто главный татарин мира?». Победитель сможет выиграть поездку по пяти историческим городам проживания татар. А именно: Стамбул, Алма-Ата, Уфа, Казань и Тюмень.